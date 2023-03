Fungos, vírus, bactérias: microbiologista descreve o que foi encontrado em banheiras e ofurôs

A- A+

Talvez o que as pessoas menos imaginem quando entram em uma banheira de hidromassagem ou ofurô é a quantidade de microrganismos presentes na água, sobretudo em hotéis ou spas, onde ela é costumeiramente acessada por diversas pessoas que provavelmente nem se conhecem.

Em artigo publicado no portal The Conversation, a microbiologista inglesa Primrose Freestone alerta para a quantidade de fungos, vírus e bactérias encontrados na água morna e relaxante de banheiras e ofurôs pelo mundo afora, que podem estar associados a surtos de infecções.

Na lista da pesquisadora estão bactérias como E.coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Legionella pneumoniae, que podem causar infecções intestinais, diarreia, vômitos, infecções cutâneas e até infecção urinária. A bactéria Legionella, por exemplo, é comum nas gotículas de água do vapor da banheira e, se inalada, pode levar a casos graves de pneumonia. A água quente, de acordo com Freestone, pode ter até mesmo resquícios de fezes que geralmente ficam entre as nádegas.

O problema, segundo a microbiologista, está ligado ao fato de os usuários das banheiras não terem hábitos devidos de higiene pessoal e, também, ao tratamento inadequado da água. Se por um lado as banheiras privadas podem ser mais seguras, é nas públicas que, literalmente, mora o problema — ou os problemas.

Unidades de controle de doenças dos EUA fazem recomendações

Devido ao risco de infecção em banheiras de hidromassagem, unidades que controlam doenças nos Estados Unidos chegaram a fazer recomendações de proteção contra esse problema. Uma das dicas é estar atento ao cheiro da água.

Quando a urina e outros fluidos corporais, como o suor, se misturam com o cloro usado para desinfetar a água, é produzida uma substância irritante e com cheiro forte chamada Cloramina. Essa substância, além do odor, também causa ardência nos olhos.

Quanto maior for o número de pessoas deixando fluidos corporais na água, maior será o cheiro da Cloramina — é semelhante ao cheiro dos alvejantes —, e maiores são as chances daquela água conter muitas bactérias, mesmo que a água pareca límpida.

A recomendação da microbiologista é que donos de spa troquem a água regularmente, como medida de segurança. Além disso, é importante que as banheiras sejam equipadas com filtros com a função de eliminar os micróbios e também sejam tratadas com os chamados microbicidas como o cloro, por exemplo.

Por outro lado, fica o alerta: os produtos químicos utilizados para garantir a limpeza da água também podem irritar a pele e os olhos. Por isso, é recomendável que as pessoas tomem banho antes e depois de utilizar uma banheira de hidromassagem ou ofurô.

A temperatura da água, que gira em torno dos 40ºC, também deve ser observada e pode causar superaquecimento do corpo, sensação de desmaio e até perda de consciência. Os cuidados são recomendados, sobretudo, a mulheres grávidas, crianças e pessoas com algum outro problema de saúde.

Veja também

investigação Joias oferecidas a Michelle Bolsonaro quase foram leiloadas pela Receita em pregão; entenda