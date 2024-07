A- A+

tragédia Furacão Beryl destrói 98% dos edifícios de Granada Até a noite de terça-feira (2), devido ao furacão, não havia eletricidade em nenhuma das ilhas do Caribe e as comunicações estavam interrompidas

À medida que o furacão Beryl se dirigia para a Jamaica e as Ilhas Cayman na madrugada de quarta-feira como uma tempestade poderosa de Categoria 4, uma imagem mais clara da devastação que causou em duas pequenas ilhas em Granada emergiu, com o líder do país chamando a destruição de "inimaginável" e "total".

"Teremos que reconstruir tudo do zero", disse o primeiro-ministro de Granada, Dickon Mitchell, em uma coletiva de imprensa após visitar as ilhas de Carriacou e Petite Martinique, que foram devastadas por Beryl na segunda-feira (1°).

Autoridades relataram que cerca de 98% dos edifícios nas ilhas, onde vivem cerca de 6.000 pessoas, foram danificados ou destruídos, incluindo a principal instalação de saúde de Carriacou, o Hospital Princess Royal, além do aeroporto e marinas.

Até a noite de terça-feira (2), não havia eletricidade em nenhuma das ilhas e as comunicações estavam interrompidas. As colheitas foram arrasadas e árvores caídas e postes de utilidade pública estavam espalhados pelas ruas.

O ambiente natural também foi severamente afetado. "Não há literalmente nenhuma vegetação restante na ilha de Carriacou, os manguezais foram totalmente destruídos", afirmou o Sr. Mitchell.

Mas o número de mortes parece ser baixo. Autoridades relataram três mortes causadas pela tempestade em Granada, duas delas em Carriacou.

Outra morte foi relatada no país caribenho de São Vicente e Granadinas, e um oficial venezuelano disse na terça-feira que duas mortes foram registradas no norte do país.

Beryl, que atingiu o pico como um furacão de Categoria 5 na terça-feira de manhã, ainda é esperado como um furacão importante ao atingir a Jamaica e as Ilhas Cayman na quarta-feira, seja diretamente ou próximo delas.

O primeiro-ministro Andrew Holness dirigiu-se ao público jamaicano na terça-feira à noite, impondo um toque de recolher de 12 horas para começar às 6 da manhã. Foi emitida uma ordem de evacuação para áreas de baixa altitude.

Nas Ilhas Cayman, uma loja de ferragens lotada de compradores estava racionando sacos de areia, e os residentes com muita experiência em furacões estavam se preparando para Beryl.

"Enfrentamos ondas e ventos, e fazemos o melhor com isso, mas isso — isso será em um nível completamente diferente", disse Luigi Moxam, proprietário do Cayman Cabana, um restaurante à beira-mar em George Town, a capital das Ilhas Cayman. Ele disse que passou a manhã de terça-feira "descascando o restaurante até sua forma esquelética".

O Sr. Mitchell disse que muitas pessoas na ilha principal de Granada perderam suas casas, mas que a destruição foi muito pior em Carriacou e Petite Martinique. As autoridades ainda estavam tentando avaliar a extensão dos danos nas duas ilhas, especialmente na rede elétrica e no fornecimento de água.

Granada, como outras nações caribenhas, obtém a maior parte de sua água potável por meio da coleta de água da chuva, envolvendo calhas nos telhados que levam a reservatórios.

Terrence Smith, chefe da agência de água do país, disse que os danos da tempestade não eram esperados para causar imediatamente uma escassez ameaçadora de água em Carriacou e Petite Martinique.

"Acreditamos que é muito improvável", disse o Sr. Smith na terça-feira. "Se for correto que a maioria das casas perdeu seus telhados, elas não podem mais coletar água da chuva. Mas muitos desses lares têm semanas de armazenamento."

Ainda assim, uma recente seca levou muitos lares nas ilhas a dependerem de usinas de dessalinização para água, e o Sr. Smith disse que as usinas em Carriacou e Petite Martinique foram "provavelmente impactadas negativamente pelo furacão". Esse sistema já estava sob pressão muito antes da chegada do furacão.

Beryl estabeleceu recordes como o primeiro furacão de Categoria 4 e, em seguida, o primeiro furacão de Categoria 5 a se formar no Oceano Atlântico tão cedo na temporada.

Um estudo recente descobriu que, com o aumento das temperaturas do oceano, os furacões no Atlântico se tornaram mais propensos a se transformar de uma tempestade fraca em um grande furacão de Categoria 3 ou superior em apenas 24 horas.

O Sr. Mitchell chamou Beryl de resultado direto do aquecimento global, dizendo que Granada e países semelhantes estavam na linha de frente da crise climática. "Não estamos mais dispostos a aceitar que é aceitável para nós sofrermos perdas e danos significativos, claramente demonstrados, decorrentes de eventos climáticos e sermos esperados para reconstruir ano após ano enquanto os países responsáveis por criar essa situação — e agravar essa situação — ficam de braços cruzados", ele disse.

