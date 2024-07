Furacão Beryl perde força no Texas após deixar 15 mortos

A- A+

O número de mortos na passagem do furacão Beryl subiu para 15, após a morte de 5 pessoas nesta segunda-feira (08) nos Estados Unidos, onde ele causou inundações e outros danos, antes de perder força e se tornar uma tempestade tropical.

No Texas, cuja costa foi atingida pelo furacão na madrugada de hoje, duas pessoas sofrem em queda de árvores, segundo o xerife do condado de Harris.

O prefeito de Houston reportou outras duas mortes, após um incêndio e a de um membro civil da Polícia de Houston que ficou preso em uma inundação quando foi para o trabalho. Já na área de Benton, Louisiana, uma moradora morreu na queda de uma árvore sobre sua casa.

Houston enfrentará hoje chuvas intensas e rajadas de vento. Várias áreas da cidade ficaram inundadas, conforme imagens divulgadas pelas autoridades e pela imprensa.

Fotos de árvores caídas, veículos bloqueados em estradas inundadas e outros danos foram compartilhadas por autoridades na rede social X. Serviços meteorológicos registraram cinco tornados no Texas hoje.

No parque Buffalo Bayou, centro de Houston, várias áreas foram retiradas pela água. "Estamos apenas no começo de julho e é muito raro termos uma tempestade dessa magnitude. Mas os meteorologistas nos disseram que teremos muitos", comentou Floyd Robinson, 76, que costuma fazer caminhadas no local.

Na sua passagem pelo Caribe, na semana passada, Beryl já havia causado dez mortes.

Enfraquecimento

Beryl, que chegou a ser classificado como furacão de categoria 5 (com ventos de 250 km/h), perdeu força e se tornou uma tempestade tropical na última sexta-feira, após atingir a Riviera Maia, no México, onde causou danos materiais.

No entanto, ao se dirigir para os Estados Unidos, Beryl ganhou força novamente na noite de ontem, antes de entrar no território do Texas. O fenômeno atingiu a terra na madrugada de hoje, perto da cidade de Matagorda, como um furacão de categoria 1, com ventos de cerca de 130 km/h.

Como previsto, Beryl perdeu força horas após tocar o continente, convertendo-se em tempestade tropical. "Ele se desloca para o nordeste a 26 km/h. Segundo a trajetória prevista, o olho se moverá sobre o leste do Texas hoje, depois através do vale do Mississippi até o vale de Ohio amanhã e depois", informa o boletim mais recente do Centro Nacional de Furacões (NHC).

Sem energia

Apesar de ter perdido força, Berly ainda causava inundações repentinas e tornados no leste do Texas e oeste da Louisiana, segundo o NHC. Mais de 2,6 milhões de clientes estavam sem luz no Texas hoje, segundo o site poweroutage.us.

O Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, anunciou o cancelamento de voos devido ao mau tempo. O portal Flight Aware reportou 1.169 cancelamentos neste terminal ao longo do dia.

Algumas cidades costeiras foram evacuadas com antecedência. Em Jamaica Beach, na ilha de Galveston, também houve inundações.

Beryl é o primeiro furacão da temporada do Atlântico, que vai do começo de junho ao fim de novembro, e impressionou especialistas pela sua intensidade. Cientistas acreditam que as mudanças climáticas, que provocam a elevação da temperatura dos mares, favorecem essas tempestades e aumentam as chances de uma intensificação rápida.

