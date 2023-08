A- A+

idalia Furacão derruba árvore centenária sobre mansão de governador da Flórida com mulher e filhos dentro Ninguém ficou ferido; político brincou que as crianças teriam "mais espaço para jogar beisebol" na propriedade

A Flórida começou nesta quinta-feira (31) a avaliar os danos provocados pelas inundações após a passagem do furacão Idalia, que foi rebaixado para a categoria de tempestade e agora avança pela costa do sudeste dos Estados Unidos. A mulher do governador do estado revelou, pelas redes sociais, que o fenômeno afetou diretamente a família depois que os fortes ventos derrubaram uma árvore centenária sobre a mansão em que ela e os filhos estavam.

"Um carvalho de 100 anos cai na Mansão do Governador em Tallahassee – Mason, Madison, Mamie e eu estávamos em casa na hora, mas felizmente ninguém ficou ferido. Nossas orações estão com todos os afetados pela tempestade", afirmou Casey DeSantis, em postagem no Instagram.

Em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (30), o governador Ron DeSantis confirmou a ocorrência e ressaltou que a mulher e os filhos passam bem, apesar do susto. O político ainda brincou que as crianças agora teriam "mais espaço para praticar beisebol" na propriedade da família.

Mulher de governador da Flórida citou dano à mansão da família após passagem de Idalia (Foto: Reprodução/Instagram)

Idalia tocou o solo na manhã de quarta-feira na Flórida, depois de iniciar sua trajetória na segunda-feira em Cuba, e agora ameaça o estado da Geórgia com chuvas torrenciais e inundações nas zonas costeiras, onde os moradores já enfrentam cortes de energia elétrica.

Na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul, mais de 310 mil residências estavam sem energia elétrica na manhã de quinta-feira, informou o portal especializado PowerOutage.us.

As autoridades não relataram vítimas, mas o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, advertiu que o cenário pode mudar diante da magnitude da tempestade.

Fontes do governo estadual afirmaram que as equipes de resgate estão nas ruas, mas admitiram que podem demorar a chegar em áreas bloqueadas pela queda de árvores ou por inundações.

Idalia atingiu a Flórida, perto de Keaton Beach, como furacão de categoria 3 (em uma escala que vai até 5), com ventos de até 215 km/h, às 7h45 de quarta-feira, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Em alguns pontos do litoral, as águas subiram até cinco metros, segundo o NHC.

Algumas horas depois, Idalia perdeu força, mas provocou ventos próximos de 100 km/h na Geórgia e na Carolina do Sul.

"Ainda há muitos pontos de inundação em Charleston", na Carolina do Sul, informou na quarta-feira à noite ao canal CNN o diretor de gestão de emergências da cidade, Ben Almquist.

