Furacão ganha velocidade nos EUA rumo à costa da Louisiana

O furacão Francine avançava pelo Golfo do México em direção à costa do estado americano da Louisiana, onde deve tocar a terra nesta quarta-feira (11), enquanto comunidades buscavam abrigos para se proteger.

"As condições de tempestade tropical estão chegando à costa da Louisiana. Ventos com força de furacão vão começar nas próximas horas", informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), às 18h GMT.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) previu mais cedo que Francine poderia se tornar um furacão de categoria 2 antes de tocar a terra, na noite de hoje.

O furacão ganhou velocidade e se deslocava a 26 km/h no sentido nordeste, um ritmo que deve manter nas próximas horas, segundo o NHC.

Francine está localizado a cerca de 155 km de Morgan City, Louisiana. A força dos seus ventos alcança 150 km/h, um furacão de categoria 1, em uma escala que vai até 5. Se ganhar mais força, se tornará um evento de categoria 2, com ventos de 152 a 177 km/h.

Várias jurisdições territoriais de Louisiana, conhecidas como paróquias ou condados, situadas perto da costa realizaram evacuações obrigatórias desde ontem. Um aviso de tornado foi emitido para esses setores.

Francine também ameaça a região metropolitana de Nova Orleans. Autoridades da cidade informaram hoje que abrigos estavam cheios e pediram à população que não precisou se deslocar que fique em casa.

Parte da área que está no trajeto do furacão sofreu o impacto dos furacões Katrina (2005), Laura (2020) e Ida (2021).

O fenômeno deve perder força rapidamente após atingir a terra, seguindo em direção ao norte e cruzando parte dos estados da Louisiana e do Mississippi.

Inundações

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de emergência na Louisiana na terça-feira, uma medida que permite liberar fundos federais para ajudar as autoridades locais.

Debaixo de chuva, pescadores, membros da equipe de futebol e o treinador e prefeito da cidade de Jean Lafitte trabalhavam em um cais esta manhã, colocando sacos de areia para proteger as propriedades de um pântano navegável.

"Dependendo da tempestade, precisamos de um pouco de ajuda da mãe natureza, mas no passado nos salvou", disse o prefeito Timothy Kerner Jr. à emissora de TV WDSU 6.

Sua jurisdição está sob evacuação obrigatória. "Espero que a maior quantidade possível de pessoas saia" de seus lares. "Vamos ter inundações. Haverá certas áreas neste pântano que vão inundar, vamos tentar mitigar isso", acrescentou.

Na paróquia de Jefferson, onde várias áreas também foram evacuadas, moradores faziam compras de última hora.

"As pessoas estão comprando água, pão, álcool e embutidos, simplesmente para conseguir o necessário para atravessar a tempestade", disse o funcionário de um supermercado familiar do condado. Dezenas de famílias passaram a noite anterior em abrigos, segundo a imprensa local.

Francine é o sexto fenômeno meteorológico da temporada 2024 no Atlântico, que vai de junho a novembro. Em agosto, o furacão Ernesto causou chuvas e apagões em Porto Rico. Antes, passaram pela região Debby, Chris, Beryl e Alberto.

Debby impactou com força de furacão a costa leste dos Estados Unidos, deixando ao menos oito vítimas, segundo informes da imprensa. Em julho, Beryl alcançou categoria 5 no Caribe e entrou com menos força no Texas. Autoridades de países afetados por Beryl reportaram ao menos 67 vítimas - principalmente em Houston, Texas - relacionadas direta ou indiretamente com este furacão.

