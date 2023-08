A- A+

Estados Unidos Furacão Idalia afeta funcionamento de resorts e parques da Disney Fenômeno atingiu o solo da Flórida na manhã desta quarta-feira, e as autoridades afirmam que pode causar inundações "potencialmente mortais"

Devido a passagem do furacão Idalia, os parques temáticos do Walt Disney World estão operando em condições normais, no entanto, o parque aquático Disney's Typhoon Lagoon, o Winter Summerland Miniature Golf e o Fantasia Gardens Miniature Golf estão fechados na quarta-feira.

Os resorts da Disney permanecem abertos, mas os hóspedes do Fort Wilderness Resort & Campground foram solicitados a guardar itens externos. “Neste momento, as taxas de alteração e cancelamento impostas pela Disney serão dispensadas para datas de check-in de 28 de agosto de 2023 a 4 de setembro de 2023”, disse a Disney em comunicado.

“Os cliente que atualmente estão hospedados em nossos hotéis Resort Disney cujos planos de viagem foram afetados pela tempestade poderão receber uma tarifa com desconto para prolongar sua estadia até a noite de 31 de agosto, se necessário, visitando a recepção.”

Os residentes da Flórida evacuados da tempestade e os socorristas que a auxiliam têm direito a um desconto de 50% em novas reservas até 31 de agosto. O resort também se ofereceu para servir como área de preparação para os esforços de recuperação da tempestade do estado.

Além disso, diversos parques de diversão dos EUA como Busch Gardens Tampa Bay e o Adventure Island Tampa Bay permanecerão fechados. O Busch Gardens não funcionará nesta quarta-feira (30), enquanto o Adventure Island permanecerá sem operar até quinta-feira (31).

“As precauções estão em vigor seguindo o plano abrangente de preparação climática dos parques para garantir a segurança de nossos animais e funcionários durante este período”, postou o Busch Gardens em seu site, com um aviso semelhante no site da Adventure Island. “Se isso afetar sua viagem, certifique-se de revisar nossa garantia de tempo ou não e volte para obter mais atualizações.” Ingressos com data marcada para os dias em que os parques estarão fechados terão sua validade estendida até 31 de agosto de 2024.

O furacão Idalia atingiu, por volta das 9h (horário de Brasília) nesta quarta-feira, a costa perto de Keaton Beach, em Big Bend, na Flórida, inicialmente como uma tempestade de categoria 3, com ventos máximos sustentados de 190 km/h e rajadas ainda mais altas, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Ao avançar pelo território, a tempestade perdeu força, sendo considerado, por volta das 10h (horário de Brasília), um furacão de categoria 2. O Idalia é o terceiro furacão a atingir a Flórida nos últimos doze meses, depois do furacão Ian em setembro de 2022 e do furacão Nicole em outubro de 2022.

"Mais poderoso em um século"

O serviço de meteorologia dos Estados Unidos informou que o furacão Idalia atingiu o solo da Flórida na manhã desta quarta-feira. As autoridades afirmam que o fenômeno pode causar inundações "potencialmente mortais".

Embora tenha atingido o nível 4 durante a madrugada, Idalia atingiu o solo americano como categoria 3 na escala Saffir-Simpson. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês), furacão tinha ventos máximos sustentados de aproximadamente 215 km/h quando atingiu a costa por volta das 7h45m (8h45, no horário de Brasília) na pantanosa zona de Big Bend, na Flórida.

As tempestades ciclônicas, que provocam cheias de 3 a 5 metros em algumas áreas costeiras, podem provocar enchentes desastrosas, advertiu o NHC. Mais de 140 mil pessoas na Flórida estavam sem eletricidade, de acordo com o site de rastreamento PowerOutage.us.

A chegada do Idalia provocou um caos nos aeroportos dos EUA, já que mais de 400 voos precisaram ser cancelados em função do furacão. Alguns aeroportos da região, como o Internacional de Tampa, fecharam antes mesmo da chegada do furacão.

Veja também

direitos humanos Foco punitivista ignora papel preventivo da Lei Maria da Penha