A- A+

EUA Furacão Idalia força retirada de moradores na Flórida, que decreta estado de emergência Tempestade de categoria 3 atingirá região intocada por fenômenos dessa magnitude desde 1896; 49 dos 67 condados do estado do sul dos EUA estão em estado de alerta

O furacão Idalia, que inundou diversas províncias em Cuba na segunda-feira, se encaminha para a costa oeste da Flórida e chegará ao estado americano na quarta-feira. O governador Ron DeSantis, que disputa a candidatura republicana para a Casa Branca em 2024, decretou estado de emergência e ordenou a retirada de centenas de moradores da região. Apesar da Flórida ser alvo frequente de tempestades devido a sua localização geográfica, o Idalia atingirá uma área intocada por fenômenos dessa magnitude desde o século 1800.

Até o momento, o Idalia apresenta as características de um furacão de categoria 1, com rajadas de vento de 144 km/h, mas a tempestade vem se intensificando rapidamente no oceano. De acordo com meteorologistas, ele atingirá a categoria 2 ainda nesta terça e tocará o território americano na quarta com a potência de um super-furacão categoria 3, com ventos de 201 km/h.

O governo local alertou a população de 49 dos 67 condados do estado para que buscasse abrigo, com ordens de retirada mandatórias em 14 deles — na manhã desta terça, apenas 25 estavam de sobreaviso, mas as autoridades temem uma mudança na rota. A maior parte das regiões em estado de alerta está localizada na área conhecida como Big Bend, uma costa pantanosa e formada por vilarejos pouco povoados que se estende ao longo do Golfo do México.

Especialistas temem que o furacão Idalia provoque grandes ondas no local — cenário que já foi a causa de dezenas de mortes por afogamento numa tempestade de menores proporções que atingiu o Big Bend em 1993, deixando 47 vítimas fatais.

Sue Colson, comissária municipal de Cedar Key, um conjunto de pequenas ilhas conectadas por pontes no Big Bend, alertou a população que a única estrada para entrada e saída da cidade poderá ficar obstruída com a chegada do Idalia. Em 1896, uma tempestade fatal matou ao menos 70 pessoas na região.

— Estamos a cinco quilômetros do Golfo — disse Colson ao New York Times. — Já estamos experimentando as marés decorrentes do aquecimento global. Temos problemas de inundação com bastante regularidade.

DeSantis enfatizou em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira que diversas partes da costa sofreriam "uma onda de tempestade realmente significativa". Ele pediu às pessoas nessas áreas que deixassem suas casas.

— Você ainda tem tempo para fazer isso se estiver na área de Big Bend, mas o tempo está se esgotando muito rapidamente — declarou o governador.

A chegada do Idalia "provavelmente será um evento sem precedentes" na região de Big Bend, na Flórida, informaram os meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia em Tallahassee, capital do estado, nas redes sociais, acrescentando: "Não tente comparar essa tempestade com outras".

De acordo com o governador da Flórida, 25 mil eletricistas estão a postos para atender às quedas de energia em decorrência da tempestade e o número pode aumentar para mais de 40 mil até o final desta terça, com reforços de outras áreas do país.

O Departamento de Defesa dos EUA afirmou que 3 mil guardas nacionais foram mobilizados nesta terça-feira para responder ao furacão. Mais de 5 mil já haviam sido acionados por DeSantis na segunda.

Após atingir a Flórida, os estados Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte devem sentir os efeitos do Idalia de quarta para quinta-feira, porém com menor intensidade e já na categoria de tempestade tropical. Os governadores das três regiões também decretaram estado de emergência.

Veja também

Meio Ambiente Incêndios queimaram 30% de área do Pantanal em 2020, mostra estudo