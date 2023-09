A- A+

Idalia Furacão Idalia 'venta' flamingos para áreas inesperadas nos EUA Surpresa é causada pela aparição das aves em estados que estavam fora da rota do furacão, como Tennessee, Alabama, Kentucky e Ohio

Entre as árvores caídas, ruas alagadas e quedas de energia, o Idalia trouxe uma mudança inesperada, e bastante extravagante, ao Meio-Oeste e ao Leste dos Estados Unidos. Flamingos estão sendo avistados em regiões mais ao norte do país, como Ohio, depois de terem sido "ventados" pelo furacão, que chegou à Flórida no fim de agosto como uma tormenta de categoria 3.

Pássaros provavelmente originários do México primeiramente começaram a aparecer na Flórida depois que o Idalia cruzou o mar do Caribe e atingiu o estado. Depois, passaram a pousar na Geórgia, nas Carolinas (Norte e Sul) e na Virgínia — a rota aproximada da tempestade, enquanto ela subia a costa —, mas também para longe das áreas costeiras no Tennessee, Alabama, Kentucky e Ohio.

— Nunca vimos nada assim — explicou Jerry Lorenz, do grupo de pesquisa de aves da Audubon Flórida, à rede BBC. — Normalmente temos um ou dois flamingos após tempestades, mas isso é realmente inédito.

Rosados, com perna esguia e a ponta do bico preta, os flamingos são um ícone do estado da Flórida, apesar de abrigar apenas 1% da população mundial da ave como consequência da caça.

Lorenz explicou à rede britânica que os animais provavelmente voavam entre Cuba e Yucatán, no México, quando o furacão começou a avançar.

— É realmente surpreendente que, se avaliarmos a rota do Idalia, vemos que as aparições de certa forma ocorreram ao norte e ao sul daquela trilha central.

A aparição mais inusitada foi em Ohio, estado mais ao norte. Um homem que se apresentou como Jacob Roalef avistou dois flamingos — machos, um adulto e um jovem — no lago Caesar Creek Park, próximo a Waynesville.

— Apenas passeavam e dormiam a cerca de 30 centímetros da beira — contou Roalef à imprensa americana citado pela BBC, acrescentando que as aves foram dispersadas por um cachorro.

Apesar de excêntricos e de chamarem atenção, Lorenz pediu que os moradores tivessem cuidado, já que as aves podem estar estressadas.

— Elas passaram por um momento terrível — pontuou.

Apesar da preocupação quanto ao futuro dos flamingos, Lorenz está confiante. Ele afirmou que a espécie pode voar até milhares de quilômetros, e que, portanto, mesmo aqueles em Ohio não terão problemas para voltar para casa antes de o inverno chegar.

