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ESTADOS UNIDOS Furacão Isaías se fortalece e atinge a categoria 3 rumo aos EUA O NHC prevê que o furacão toque a terra nos Estados Unidos esta noite ou na madrugada de sábado (10)

O furacão Isaías ganhou força nesta sexta-feira (9) e alcançou a categoria 3, em uma escala até 5, em direção à costa dos Estados Unidos no Golfo do México.

As autoridades dos estados da Flórida e do Alabama, onde são esperados os efeitos do furacão, declararam estado de emergência na quinta-feira e ordenaram evacuações.

Isaías registra ventos máximos sustentados de 195 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), sediado em Miami. Está localizado a 275 km da foz do rio Mississippi, na costa sul dos Estados Unidos, e desloca-se a 24 km/h.

O NHC prevê que o furacão toque a terra nos Estados Unidos esta noite ou na madrugada de sábado.

Espera-se que ele atinja a região compreendida entre a foz do rio Mississippi, o Alabama e a Flórida. "Os moradores dessa área devem seguir as instruções das autoridades locais e evacuar o local caso isso seja solicitado", declarou o NHC.

Além dos danos que o vento pode causar, Isaías ameaça provocar fortes chuvas, inundações repentinas e uma elevação do nível do mar nas áreas costeiras.

O ciclone, o primeiro a atingir a categoria de furacão no Atlântico neste ano, formou-se em outubro, na data mais tardia para o primeiro furacão da temporada desde pelo menos 1905, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Evacuações

No condado de Escambia, no noroeste da Flórida, as autoridades ordenaram evacuações em algumas áreas costeiras a partir do meio-dia de quinta-feira, devido ao risco de inundações.

Em Pensacola, cidade desse condado, equipes de empresas de energia elétrica instalaram-se em hotéis da região, com maquinário e equipamentos para lidar com possíveis cortes de luz. Alguns abrigos também foram disponibilizados.

As autoridades federais anunciaram que estão coordenando ações com os governos locais para uma resposta adequada ao furacão.

"Àqueles que estão na trajetória da tempestade, pedimos que façam a sua parte para estarem preparados", disse Markwayne Mullin, secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, na rede social X.

A temporada oficial de furacões no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro. Embora tempestades tropicais possam se formar durante esses meses, o primeiro furacão costuma surgir muito antes de outubro.

A formação tardia de Isaías no Atlântico contrasta com a atividade registrada no Pacífico, onde vários furacões se desenvolveram ao longo do ano, entre eles o Polo, que atingiu a categoria 5, a máxima da escala Saffir-Simpson.

Os meteorologistas atribuem essa diferença ao fenômeno El Niño, que provoca o aquecimento da água no Pacífico e alterações nos padrões de vento e chuva, segundo a NOAA.

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