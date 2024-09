A- A+

AMÉRICA DO NORTE Furacão John, rebaixado para tempestade tropical, deixa dois mortos no México Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que às 12h00 GMT (9H00 de Brasília) o fenômeno estava a 10 quilômetros do porto de Acapulco, com ventos de 85 km/h

Ao menos duas pessoas morreram no sul do México na passagem do furacão John, que depois de tocar o solo na segunda-feira à noite com uma força de categoria 3 foi rebaixado para tempestade tropical nesta terça-feira (24), informaram as autoridades.

"Registramos o falecimento de duas pessoas em um deslizamento de terra" na comunidade de Tlacoachistlahuaca, anunciou Evelyn Salgado, governadora do estado mexicano de Guerrero (sul).

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos informou que às 12h00 GMT (9H00 de Brasília) o fenômeno estava a 10 quilômetros do porto de Acapulco, com ventos sustentados de 85 km/h.

"Foi um fenômeno forte, com muitas chuvas", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador.

John tocou o solo perto de Marquelia, Guerrero, uma região pouco habitada, e depois avançou por uma área montanhosa.

As cidades costeiras de Guerrero foram afetadas por fortes chuvas, estradas bloqueada, cortes de energia elétrica e a suspensão de aulas e atividades, acrescentou Salgado.

Este distrito do sul do México e o estado vizinho de Oaxaca foram os mais afetados pela passagem de John, que pouco antes de atingir a costa atingiu a categoria 3 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5).

Em outubro do ano passado, o furacão Otis, de categoria 5, deixou um rastro de destruição de dezenas de mortos depois arrasar Acapulco.

Veja também

OPERAÇÃO INTEGRATION Deolane Bezerra deixa a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco