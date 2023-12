A- A+

Furacão Furacão lançou uma chuva de microplásticos sobre o Canadá Larry carregou poluição do meio do oceano para território selvagem canadense

Furacões podem transportar poluentes por longas distâncias e fazê-los chegar a lugares considerados limpos e selvagens. A prova disso está num estudo publicado este mês na revista Communications Earth & Environment, do grupo Nature.

Os autores do estudo documentaram como o furacão Larry fez chover microplásticos numa então limpíssima área da Terra Nova, no Canadá. Se estima que os microplásticos, derivados da degradação de milhares de tipos de produtos fabricados pelos ser humano, sejam hoje uma das mais persistentes e onipresentes formas de poluição.

Eles formam verdadeiras ilhas nos oceanos e foi ao passar numa área dessas, chamada Giro do Atlântico Norte, que Larry sugou microplásticos do mar e os despejou em forma de chuva, quando o furacão tocou o solo, na Terra Nova, a mais de mil quilômetros de distância.

Com ventos de até 250 km/h, Larry causou tempestades devastadoras.

A chuva de plástico atingiu o Canadá em setembro de 2021, mas a análise de que foi mesmo o furacão que cobriu uma faixa costeira com eles só ficou pronta este ano.

O estudo foi possível porque Anna Ryan e seus colegas da Universidade de Dalhousie, no Canadá, viram que a rota do furacão passava por uma área do oceano que concentra vasta quantidade de microplásticos e de lá seguiria para um ponto da remota Terra Nova monitorado há anos e sabidamente, até então, livre desse tipo de poluente. Eles analisaram a área da Terra Nova antes e depois da passagem do furacão e constataram que ele havia lançado lá microplásticos.

