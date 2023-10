A- A+

MUNDO Furacão Norma avança como categoria 3 no Pacífico do México México é um dos países mais vulneráveis a impactos de furacões

O furacão Norma, que avança sobre o Pacífico mexicano, foi rebaixado para a categoria 3 na escala Saffir-Simpson (de 5), mas ainda é um ciclone potencialmente destrutivo, que mantém o noroeste do México em alerta.

Às 21H00 de Brasília, o fenômeno, que anteriormente alcançou a categoria 4, encontrava-se 410 km a oeste de Manzanillo, com ventos sustentados de 195 km/h e movendo-se a 11 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Prevê-se que Norma "continue se enfraquecendo nos próximos dias", mas que permaneça como furacão perto da porção sul da península da Baixa Califórnia, acrescentou o NHC.

Na manhã de quinta-feira, o fenômeno havia se fortalecido para a categoria 4, com ventos sustentados de 250 km/h.

De acordo com a trajetória prevista pela Comissão Nacional de Água do México, Norma deve tocar terra duas vezes: primeiro na tarde de sábado como furacão nas proximidades do município de San José del Cabo, na Baixa Califórnia Sul, e no domingo se aproximará da costa do estado de Sinaloa como tempestade tropical, após atravessar o Mar de Cortés.

Sua próxima chegada à península da Baixa Califórnia, onde está localizado o popular balneário de Los Cabos - um dos favoritos dos turistas americanos - levou o governo a ativar na quarta-feira um plano nacional de emergência liderado pelo Exército.

Como parte do plano, mais de 6.600 militares foram mantidos em alerta nos estados da Baixa Califórnia e Baixa Califórnia Sul, com foco nas localidades de San Quintín, Mulegé e La Paz, informou a Secretaria de Defesa Nacional.

"Devido à experiência, precisamos antecipar equipes de resgate e fornecer alimentos à população", afirmou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre a operação.

"Norma é um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson", indicou o relatório da NHC, que às 15h00 GMT (12h00 no horário de Brasília) localizou o fenômeno a 390 quilômetros a oeste de Manzanillo, no estado mexicano de Colima (oeste).

Norma, que se deslocava para o norte a 11 km/hora, tocaria o extremo sul da península da Baixa Califórnia no sábado, embora com ventos mais fracos, segundo previsões do NHC.

"Pequenas flutuações de intensidade são possíveis hoje (quinta-feira), seguidas por um enfraquecimento gradual começando na sexta-feira e continuando pelo fim de semana", acrescentou a autoridade meteorológica.

O governo ativou na quarta-feira um plano de emergência nacional liderado pelo exército devido à próxima chegada nesta região do México, onde está localizado o popular balneário de Los cabos - um destino turístico popular entre os americanos.

Como parte do plano, mais de 6.600 soldados permaneceram em alerta nos estados de Baixa Califórnia e Baja California Sur, com focos nas regiões de San Quintín, Mulegue e La Paz, segundo a Secretaria de Defesa Nacional.

Na semana passada, a passagem do potente furacão Lidia, que também alcançou categoria 4 na escala Saffir-Simpson, deixou ao menos dois mortos nos estados de Jalisco e Nayarit.

Devido às suas extensas costas no Pacífico e no Atlântico, o México é um dos países mais vulneráveis a impactos de furacões, com pelo menos uma dúzia de fenômenos meteorológicos por ano - todos com potencial para se tornarem grandes ciclones.

Veja também

BRASIL Brasil perde 15% de florestas naturais em quase 40 anos, diz MapBiomas