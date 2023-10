Furacão Otis perde força após atingir região mexicana de Acapulco

A- A+

O furacão Otis foi rebaixado para categoria 2 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5) nesta quarta-feira (25), após atingir a região de Acapulco, no Pacífico mexicano, enquanto ventos fortes e chuvas intensas continuam incidindo sobre o sul do país, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Às 12H00 GMT (9H00 de Brasília), o centro do furacão, que tocou o solo à 00H00 local como um fenômeno de categoria 5, estava a 100 km ao noroeste do popular balneário, com ventos sustentados de 175 km/h deslocamento a uma velocidade de 17 km/h, segundo o relatório do NHC.

O sul do México foi atingido por "ventos fortes" e "chuvas intensas" que podem provocar inundações e deslizamentos de terra, acrescentou o informe.

Na manhã de quarta-feira, grande parte de Acapulco, que tem cerca de 780 mil habitantes, continuava sem energia elétrica e a comunicação na região era instável.

Usuários das redes sociais e mídias locais compartilharam vídeos do momento em que palmeiras, árvores e mobílias urbanas foram atingidas pelo vento e a chuva. Alguns deles registravam lojas danificadas, janelas destruídas pela força do vento e turistas que colocaram camas e colchões como proteção às janelas dos hotéis, enquanto outros se abrigavam nos banheiros.

O furacão perderá força rapidamente em seu deslocamento pela zona montanhosa do estado de Guerrero (sul) e poderia dissipar-se ainda nesta quarta-feira.

O fenômeno ganhou uma força inesperada em poucas horas, pois ao meio-dia de terça-feira ainda era uma tempestade tropical, o que pegou de surpresa as autoridades e os moradores dos estados afetados, em particular Guerrero.

"Prevíamos que seria de categoria um" quando tocasse a terra, afirmou o chefe da Defesa Civil de Guerrero, Roberto Arroyo, à Milenio TV.

Veja também

Hamas Militares de Israel afirmam que encontraram bebê decapitado após ataque do Hamas