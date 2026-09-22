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meteorologia Furacão Polo atinge categoria 4 no Pacífico mexicano O fenômeno está a 340 quilômetros ao sul da costa de Guerrero, onde fica o balneário de Acapulco

O furacão Polo ganhou força na madrugada desta terça-feira (22) e atingiu a categoria 4, em uma escala que vai até 5, no Pacífico mexicano, e deve atingir a escala máxima nas próximas horas, informou o Centro Meteorológico dos Estados Unidos.

A previsão descarta no momento que o furacão atinja o continente: o fenômeno está a 340 quilômetros ao sul da costa de Guerrero, onde fica o balneário de Acapulco. Mas devem ser registradas fortes chuvas, com possibilidade de inundações, ventos e mar agitado.

Nas praias e avenidas do popular destino turístico, policiais transmitiram mensagens sobre a possibilidade de tempestades elétricas na região. "Recomendamos que você adote medidas de prevenção em sua casa ou trabalho, revise as condições de segurança em seu domicílio e localize o abrigo temporário mais próximo", avisavam.

Acapulco foi devastada pelo furacão Otis em 2023.

"As pessoas ficam um pouco alarmadas", disse à AFP Alfredo Mondragón, que trabalha na praia.

"Está tudo bem, é segurança para os turistas", afirmou Benjamín Martínez, que chegou no domingo a Acapulco procedente da Cidade do México de carro. Seu plano era retornar na quinta-feira, mas agora ele pensa em voltar antes.

A temporada de ciclones no México vai de maio a novembro e afeta todos os anos as costas do Pacífico e do Atlântico.

O boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos previa que Polo só atingiria a categoria 3 na quarta-feira.

Mas o fenômeno ganhou força rapidamente e "pode se tornar um furacão de categoria 5 potencialmente catastrófico hoje (terça-feira) ou na quarta-feira", informou o NHC.

Os ventos máximos sustentados do ciclone atingiram 215 km/h. "O núcleo do Polo deve permanecer próximo à costa sudoeste do México durante os próximos dias, mas a previsão indica que continuará avançando mar adentro", informou o NHC.

O serviço meteorológico do México emitiu alerta para estados do Pacífico como Jalisco, Colima, Michoacán e Oaxaca, além de Guerrero.

Os governos de Guerrero e Michoacán suspenderam as aulas em algumas regiões. "A chuva pode provocar inundações e deslizamentos de terra potencialmente fatais", advertiu o NHC.

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