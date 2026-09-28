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México Furacão Polo se aproxima do México e ameaça causar danos severos Moradores de áreas costeiras se preparam para ondas altas e possíveis danos

O furacão Polo deve atingir a costa do Pacífico do México nesta segunda-feira (28), onde as autoridades preveem chuvas torrenciais, ondas altas e danos severos.

Espera-se que Polo chegue à costa, inicialmente como um furacão de categoria 3, por volta das 16h00, horário local (20h00 no horário de Brasília).

Alguns moradores de Puerto San Carlos, uma cidade com cerca de 6.000 habitantes que depende principalmente do turismo, decidiram se deslocar à cidade mais próxima, conforme observaram jornalistas da AFP no local.

Algumas casas e comércios protegeram portas e janelas com tábuas e sacos de areia.

"A força do vento empurra as janelas para dentro; o vidro também pode quebrar", explicou Juan Manuel Sarabia, de 53 anos. "Temos que nos proteger por nossas famílias e nossos bens", acrescentou.

Baja California Sur é uma das áreas do México tradicionalmente mais expostas a ciclones tropicais.

Polo é o primeiro furacão a atingir a costa neste ano e estima-se que será muito intenso devido ao fenômeno El Niño. Este fenômeno aquece as águas, favorecendo a formação de furacões.

O vento começou a soprar com muita força durante a madrugada no pequeno porto de San Carlos, que amanheceu deserto.

A atmosfera ficou ocre enquanto o sol tentava romper as densas nuvens. O mar já apresentava ondas agitadas horas antes do impacto previsto.

Sarabia instalou tábuas de madeira na frente de sua casa, que reforçou com ripas.

"Está vindo com toda a força", alertou este homem que, como muitos outros, ganha a vida levando turistas para pescar e observar baleias.

Ele respirou aliviado ao abrir um aplicativo de previsão do tempo em seu celular e ver que o olho do furacão Polo passaria mais ao norte.

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