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México

Furacão Polo se aproxima do México e ameaça causar danos severos

Moradores de áreas costeiras se preparam para ondas altas e possíveis danos

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Baja California Sur é uma das áreas do México tradicionalmente mais expostas a ciclones tropicaisBaja California Sur é uma das áreas do México tradicionalmente mais expostas a ciclones tropicais - Foto: CARL DE SOUZA / AFP

O furacão Polo deve atingir a costa do Pacífico do México nesta segunda-feira (28), onde as autoridades preveem chuvas torrenciais, ondas altas e danos severos.

Espera-se que Polo chegue à costa, inicialmente como um furacão de categoria 3, por volta das 16h00, horário local (20h00 no horário de Brasília).

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Alguns moradores de Puerto San Carlos, uma cidade com cerca de 6.000 habitantes que depende principalmente do turismo, decidiram se deslocar à cidade mais próxima, conforme observaram jornalistas da AFP no local.

Algumas casas e comércios protegeram portas e janelas com tábuas e sacos de areia.

"A força do vento empurra as janelas para dentro; o vidro também pode quebrar", explicou Juan Manuel Sarabia, de 53 anos. "Temos que nos proteger por nossas famílias e nossos bens", acrescentou.

Baja California Sur é uma das áreas do México tradicionalmente mais expostas a ciclones tropicais.

Polo é o primeiro furacão a atingir a costa neste ano e estima-se que será muito intenso devido ao fenômeno El Niño. Este fenômeno aquece as águas, favorecendo a formação de furacões.

O vento começou a soprar com muita força durante a madrugada no pequeno porto de San Carlos, que amanheceu deserto.

A atmosfera ficou ocre enquanto o sol tentava romper as densas nuvens. O mar já apresentava ondas agitadas horas antes do impacto previsto.

Sarabia instalou tábuas de madeira na frente de sua casa, que reforçou com ripas.

"Está vindo com toda a força", alertou este homem que, como muitos outros, ganha a vida levando turistas para pescar e observar baleias.

Ele respirou aliviado ao abrir um aplicativo de previsão do tempo em seu celular e ver que o olho do furacão Polo passaria mais ao norte.

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