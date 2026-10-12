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México

Furacão Simón deixa um morto e provoca inundações no México

A temporada de furacões deve ser mais intensa neste ano devido ao fenômeno El Niño

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Patrulha Naval mexicana no Porto Vallarta, estado de Jalisco, no MexicoPatrulha Naval mexicana no Porto Vallarta, estado de Jalisco, no Mexico - Foto: ULISES RUIZ / AFP

A passagem do ciclone Simón pelo Pacífico mexicano deixou um morto e provocou inundações em várias cidades costeiras, apesar de não ter chegado a tocar o solo, nem causado a grave devastação que se temia.

A temporada de furacões deve ser mais intensa neste ano devido ao fenômeno El Niño. À morte de um homem de 71 anos provocada por Simón se somam a de uma menina que morreu em decorrência da tempestade Rachel e o desaparecimento de dez pessoas em outra região do país.

Uma equipe da AFP está no destino turístico de Puerto Vallarta, no estado de Jalisco, onde se esperava que Simón tocasse o solo como um furacão de grande intensidade. O ciclone começou a perder força no domingo e agora se afasta da costa. A cidade amanheceu com céu limpo e um arco-íris.

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O furacão está na categoria 2 de 5 na escala Saffir-Simpson. Apesar de se afastar da costa, as autoridades permanecem em alerta para as fortes chuvas que ainda podem provocar e preveem ondas de até cinco metros em algumas localidades.

A previsão também indica que o ciclone deve tocar o solo na quarta-feira (14), em Sinaloa, um pouco mais ao norte, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Ao passar próximo à costa, Simón provocou chuvas torrenciais em Jalisco e Guerrero, onde uma pessoa de 71 anos morreu "devido ao desabamento de um muro", informou a governadora Evelyn Salgado.

O emblemático balneário de Acapulco também sofreu inundações na semana passada.

Localidades próximas a rios e córregos que tiveram elevação do nível da água também sofreram inundações e deslizamentos em outros estados do Pacífico mexicano, como Michoacán e Colima, segundo a Defesa Civil.

- "Mais tranquila" -
Moradores de Puerto Vallarta se exercitavam no calçadão à beira-mar, enquanto as ondas ainda quebravam com força.

Magda Flores, de 55 anos, disse se sentir "muito mais tranquila" e confiante de que os estabelecimentos ainda fechados voltarão a abrir em breve. O aeroporto também permanece fechado.

"Precisamos recuperar todo o comércio", já que este ano foi "muito difícil" para Puerto Vallarta, afirmou, em referência ao declínio econômico sofrido pelo destino turístico após a onda de violência do Cartel Jalisco Nova Geração, em represália à morte de seu fundador, Nemesio "El Mencho" Oseguera, em fevereiro.

A Baixa Califórnia, na fronteira com os Estados Unidos, foi atingida pela tempestade Rachel, que já se dissipou.

A governadora Marina del Pilar Ávila informou que "infelizmente, há dez pessoas desaparecidas e uma menor de idade foi encontrada sem vida".

O fenômeno El Niño aquece as águas do Pacífico e favorece a formação de ciclones intensos.

O primeiro ciclone do lado do Atlântico, Isaías, deixou pelo menos quatro mortos após tocar o solo em 9 de outubro, na costa americana do Golfo do México.

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