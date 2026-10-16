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Fenômeno Climático Furacão Trudy atinge categoria 3 e avança em direção à costa do Pacífico do México Alerta de tufão foi emitido para Guam e Rota, enquanto avisos de tempestade tropical foram divulgados para Tinian, Saipan e áreas próximas

O furacão Trudy ganhou intensidade e atingiu a categoria 3, tornando-se um furacão de grande intensidade, enquanto meteorologistas alertaram que a tempestade segue em direção às regiões sudoeste e centro-oeste da costa do Pacífico do México.

Na madrugada desta sexta-feira (16), Trudy estava a cerca de 400 quilômetros a sudoeste de Acapulco, no México, e aproximadamente 570 quilômetros a sul-sudeste de Manzanillo, com ventos máximos sustentados de 195 km/h e deslocamento para noroeste a 9 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, sediado em Miami.

Um alerta de furacão estava em vigor para a costa mexicana, de Cabo Corrientes, ao norte, até Punta San Telmo, enquanto um alerta de tempestade tropical foi emitido para a faixa litorânea entre Zihuatanejo e Manzanillo, informou o centro.

A noroeste de Trudy, a tempestade tropical Simon apresentava ventos de 75 km/h e tinha previsão de enfraquecer em breve, tornando-se uma área remanescente de baixa pressão.

Também no Pacífico, a tempestade tropical Champi estava a leste de Guam nesta sexta-feira, deslocando-se para oeste-noroeste a 19 km/h, com ventos máximos sustentados que haviam aumentado para 86 km/h, segundo informações do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos e do site do Comando de Meteorologia e Oceanografia da Marinha americana.

Um alerta de tufão foi emitido para Guam e Rota, enquanto avisos de tempestade tropical foram divulgados para Tinian, Saipan e áreas próximas. Fonte: Associated Press.

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