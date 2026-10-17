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Fenômeno Climático Furacão Trudy avança em direção ao México, enquanto o tufão Champi ameaça Guam Na noite de sexta-feira, 16, o fenômeno era um furacão de categoria 1, com ventos máximos sustentados de 150 km/h

O furacão Trudy avançou em direção às áreas do sudoeste e do centro-oeste da costa do Pacífico do México e pode continuar ganhando força neste sábado, 17, informaram meteorologistas. Um alerta de furacão está em vigor em diversas regiões do país.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Trudy estava a cerca de 385 quilômetros a oeste-sudoeste de Acapulco, no Estado mexicano de Guerrero, e a cerca de 345 quilômetros ao sul-sudeste de Manzanillo, no Estado de Colima, deslocando-se para noroeste a 13 km/h. Na noite de sexta-feira, 16, o fenômeno era um furacão de categoria 1, com ventos máximos sustentados de 150 km/h.

A Marinha do México recomendou à comunidade marítima e aos moradores de regiões costeiras que redobrem a cautela devido às ondas altas, às chuvas intensas e ao risco de elevação do nível dos rios, inundações e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.

O Estado de Colima informou que, no momento, os riscos são baixos. Contudo, a tempestade pode trazer chuvas significativas, capazes de causar danos, já que o solo se encontra saturado em decorrência de sucessivas tempestades que atingiram a costa do Pacífico.

Também no Pacífico, o tufão Champi se intensifica e segue para oeste, em direção a Guam, a 23 km/h, com ventos máximos sustentados de 160 km/h. Foi emitido um alerta de tufão para Guam e Rota, além de um alerta de tempestade tropical para Tinian, Saipan e áreas adjacentes.

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