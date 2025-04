A- A+

Meio Ambiente Mata do Passarinho volta a receber estudantes em visitas educativas e promove consciência ambiental A Reserva de Floresta Urbana (FURB) - Mata do Passarinho reabrirá na sexta-feira (25), com a presença de 30 alunos da rede municipal de Olinda

Com vegetação da Mata Atlântica, a Reserva de Floresta Urbana (FURB) - Mata do Passarinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, voltará a receber visita de estudantes a partir desta sexta-feira (25).

Em sua reabertura, a unidade de conservação vai contar com a presença de pelo menos 30 estudantes da Escola Municipal Maria José dos Prazeres, das 8h às 11h.

O grupo de alunos terá uma programação especial com foco na educação ambiental. Durante o passeio, eles participarão de uma trilha ecológica no local, além de momentos com contações de histórias e atividades educativas.

Essas ações visam a promover a conscientização dos visitantes a respeito da preservação e conservação do meio ambiente.

Visitações

A reserva está aberta a visitas individuais ou em grupo, mediante agendamento. Podem participar alunos da rede municipal, estadual e privada, estudantes universitários, pesquisadores, turistas e moradores.

Para agendar uma visita em grupo, é necessário enviar e-mail para [email protected], informando os seguintes dados:

- Número de pessoas no grupo

- Perfil do grupo (escola, universidade, turismo etc.)

- Data desejada

- Contato para retorno

Serviço

Evento: Retomada da visitação de educativa na Furb - Mata do Passarinho

Data: 25/04

Horário: Das 8h às 11h

Endereço: Rua do Passarinho, 6-10 - Passarinho, Olinda - PE, 53170-510

