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CAMARAGIBE E JABOATÃO Furto de cabos do Metrô do Recife provoca paralisação na Linha Centro nesta quarta (8) As estações dos ramais Camaragibe e Jaboatão estão fechadas, e ainda não há previsão para a normalização do serviço

As estações da Linha Centro do Metrô do Recife foram fechadas na tarde desta quarta-feira (8), após um problema elétrico afetar o sistema de sinalização da via. Ainda não há previsão para a normalização do serviço, que foi interrompido às 16h25.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), as primeiras informações indicam que o problema foi causado pelo furto de cabos na estação Werneck, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste da capital pernambucana, que atende os ramais de Camaragibe e Jaboatão.

Imagens cedidas pela CBTU mostram cabos rompidos próximo à Estação Werneck | Foto: CBTU/Divulgação

Cerca de 90 mil pessoas utilizam a Linha Centro do Metrô por dia.

A Linha Sul, no entanto, está funcionando normalmente.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a CBTU solicitou o apoio da população para informações sobre os furtos dos cabos do Metrô do Recife ou denúncias de movimentação suspeita pelo telefone (81) 3972-8778.

Reforço

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) informou que iniciou a operação emergencial de ônibus para atender os passageiros que dependem da Linha Centro do Metrô.

Veja quais são as linhas com reforço:

200 - TI Jaboatão (Parador)

238 - TI Jaboatão/TI Barro

2481- TI Camaragibe/TI TIP

2450 - TI Camaragibe (Cde Boa Vista)

858 - TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro

2043 - TI CDU/TI Joana Bezerra

De acordo com o Grande Recife, os técnicos do consórcio estão nos terminais de ônibus acompanhando a operação e o fluxo de usuários. Ajustes serão realizados, se necessário.

O reforço seguirá até a normalização da operação da linha.

Paralisações

Nas últimas semanas, o serviço vem enfrentado constantes falhas técnicas, incluindo dois descarrilhamentos, que causaram a redução ou paralisação total do serviço. Na semana passada, a Linha Sul do Recife interrompeu o serviço duas vezes quatro três dias. Na segunda-feira (29), todas as estações da linha amanhaceram fechadas. A CBTU informou que não havia trens suficientes à disposição para a operação do ramal. As estações foram reabertas ás 12h do mesmo dia. Na última quinta-feira (2), o modal apresentou falhas na rede aérea entre as estações Porta Larga e Prazeres, prejudicando cerca de 60 mil usuários que utilizam o transporte para se locomover. A operação voltou ao normal no início da manhã seguinte.

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