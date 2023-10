A- A+

COMPESA Furto na Compesa deixa 150 mil pessoas sem água em Pernambuco Ação ocorreu em estações elevatórias no Agreste do Estado

Pelo menos 150 mil pessoas estão com o abastecimento de água prejudicado por causa de furtos ocorridos nas Estações Eevatórias de Araça e Brejão - localidades situadas na cidade de Sairé, Agreste pernambucano.



Os locais foram alvos de criminosos que invadiram e furtaram equipamentos e fiações elétricas em duas unidades operacionais. Os furtos se deram em menos de 24h.



Crédito: Divulgação/Compesa

Com o fato, os municípios de Bezerros e de Gravatá, além do distrito de Insurreição, em Sairé, estão com o abastecimento comprometido já que a vazão foi reduzida ocasionando falta de água e queda de pressão.

Boletim de Ocorrência

Após o fato, a Compesa registrou Boletim de Ocorrência, solicitando também que haja investigação para identificar os autores dos delitos.

Técnicos da empresa estão à frente da avaliação dos danos e também das providências para restabelecer à normalidade o abastecimento às localidades. Através de nota, após diagnóstico do caso, a Compesa vai informar o prazo para retorno da água.

