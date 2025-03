A- A+

Rio de JANEIRO Fusão do Estado do Rio faz 50 anos: sem gabinete à época, prefeito da capital despachou até na praia No primeiro minuto de 15 de março de 1975, os antigos estados da Guanabara e do Rio se tornaram um só, na única experiência do gênero na história da República

Há 50 anos, no primeiro minuto de 15 de março, os antigos estados da Guanabara e do Rio se tornaram um só, na única experiência do gênero na história da República. A união de culturas e economias diferentes gera debates até hoje entre pesquisadores e políticos. Quem viveu a experiência e quem estuda as consequências da fusão conta que a mudança surpreendeu a população e autoridades.

A Guanabara correspondia ao que hoje é a capital, enquanto o antigo Estado do Rio era todo o restante do território e tinha Niterói como capital. Com a unificação, o Rio — que desde 1960, com a transferência da capital do país para Brasília, era uma cidade-estado — precisou estruturar uma prefeitura, que sequer tinha sede.



O prédio escolhido, um palacete em Botafogo, batizado de Palácio da Cidade, foi comprado do governo britânico por meio de um empréstimo concedido pelo Banco do Brasil, que levou seis anos para ser quitado. Prefeito biônico (na época não havia eleições diretas), Marcos Tamoyo (1975-1979) foi um ‘‘sem-teto’’ por sete meses, até a compra ser finalizada.

— Diante de outras questões prioritárias na fusão, Tamoyo ficou sem lugar para trabalhar porque “esqueceram dos recursos’’ para comprar a sede. O prefeito chegou a despachar sentado em um banco na Praia de Copacabana — recorda-se Roberto Paraíso Rocha, procurador do estado aposentado, hoje com 96 anos.



— A coisa toda foi imposta pela ditadura, e essa falta de diálogo e planejamento tem consequências até hoje. Por exemplo, qual é a lógica de o Theatro Municipal ser um equipamento cultural do governo do estado e não da prefeitura do Rio? Isso sem contar a quantidade de imóveis públicos históricos abandonados ou subutilizados hoje no centro da capital por conflitos de cadastro, porque não se tem certeza se pertencem à União, ao estado ou à prefeitura — diz o arquiteto Nireu Cavalcante, especializado na história do Rio.

Na Alerj, 98 deputados

Roberto Rocha, que vai lançar no meio do ano um livro sobre o impacto econômico da fusão, lembra outros detalhes:

— A população carioca ficou ressentida porque a Guanabara era muito rica culturalmente e financeiramente, com tradições diferentes em comparação às cidades do interior. E, com a fusão, criou-se duplicidade de funções no setor público, o que aumentava muito os gastos.

Esse processo de transição causou estranhamento até na nova Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Em 1975, a primeira legislatura tinha 98 deputados (contra 70 nas seguintes). Isso porque foram reunidos os políticos do antigo Estado do Rio com os eleitos na Guanabara.



— Foi um choque. Os deputados da antiga Guanabara eram mais formais. Andavam impecáveis, de terno e gravata. Os colegas do interior não seguiam os ritos. Tinha gente que fumava e entrava de chapéu em plenário. E perdemos muito tempo debatendo a reorganização administrativa do novo estado em lugar de pensar em políticas públicas. Existiam vários órgãos que exerciam as mesmas funções e tudo tinha que ser reorganizado — recorda-se o ainda deputado estadual Átila Nunes (PSD), que fez parte daquela legislatura.

Herança disputada

Essa união não conseguiu resolver até hoje suas heranças. Uma delas é o Sambódromo, que até hoje é alvo de uma disputa entre prefeitura e o estado. A propriedade do palco do carnaval virou discussão recente na Alerj. Mas, na verdade, o Supremo Tribunal Federal decidiu há anos que a área é federal, mas que, diante de um fato consumado, a Passarela do Samba — construída pelo governo estadual — é da prefeitura.

Duas décadas depois, Dona Vitória, que denunciou o tráfico no Tabajaras, ainda assistiria da janela a esse e a novos crimes

O próprio futebol mostra um placar favorável à antiga cidade-estado. Criada em 1965, a Taça Guanabara é entregue desde 1972. Hoje fica com o ganhador da fase classificatória do campeonato estadual. No ano da fusão, a propósito, o troféu foi para o Fluminense, que derrotou o América por 1 a 0. Por ironia, a Taça Rio, que leva o nome do estado, é desde 2021 uma espécie de ‘‘prêmio de consolação’’, disputado pelos times que ficam do quinto ao oitavo lugares.

A ideia de unificar os dois estados surgiu na década de 1950, diante da iminência da transferência da capital para Brasília (1960). Mas foi ‘‘profetizada’’ por Machado de Assis em uma crônica de junho de 1896, reproduzida no livro de Roberto Paraíso: ‘‘Um dia, quem sabe, lançaremos uma ponte entre esta cidade e Niterói, uma ponte política, estende-se, nada impedindo que se faça uma ponte de ferro. (...) e esta cidade passará de capital de si mesma, a capital de um estado único, a que se dará o nome de Guanabara’’.



Machado acertou sobre a fusão, mas errou o nome de estado. Quanto à Ponte Rio-Niterói, ela foi inaugurada em 1974 pelo então presidente Emílio Garrasttazu Médici. A ligação entre as duas cidades serviu de pretexto para que, em julho do mesmo ano, o general Ernesto Geisel, sucessor de Médici, editasse um decreto com regras para fundir os estados.

— A Guanabara e o Estado do Rio tinham realidades diferentes. A capital era mais industrializada e com o tempo passou a ter uma vocação de prestação de serviços. Se Niterói perdeu o status de capital de um estado, com o tempo ganhou em qualidade de vida. Um dos motivos é que a fusão encareceu o custo de morar na cidade do Rio, gerando uma migração da classe média para Niterói, o que passou a exigir melhores serviços — explica a historiadora Marly Motta.

Segundo Marly Motta, a fusão dos estados ocorreu dentro de um conceito dos governos militares de um ‘‘Brasil grande’’ e foi uma tentativa de neutralizar a oposição de políticos e intelectuais da Guanabara ao regime. Apesar das pressões, um dos maiores sucessos em 1975 foi a peça “Gota D’Água”, de Chico Buarque e Paulo Pontes, que se passa no fictício conjunto habitacional Vila do Meio-Dia.

Por outro lado, no início de 1975, como reflexo do período militar, o regulamento dos desfiles das escolas de samba exigia que os enredos tratassem apenas de temas da cultura brasileira. A Beija-Flor apresentou um tema ufanista ‘‘O Grande Decênio”, que exaltava o chamado Milagre Brasileiro. A escola amargou um sétimo lugar, no mesmo ano em que Joãosinho Trinta, à frente do Salgueiro, conquistava seu terceiro título, com “As Minas do Rei Salomão”.

Para burlar o regulamento, Joãosinho inseriu no enredo relatos de uma suposta visita dos fenícios ao Brasil, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. No dia da apuração, houve uma virada de mesa, e nenhuma escola foi rebaixada. O motivo alegado foi a celebração antecipada da fusão.

