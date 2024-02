A- A+

GRANDE RECIFE Fusca pega fogo e fica totalmente destruído em Olinda; veja vídeo Não houve vítimas, segundo os bombeiros. Também não se sabe a causa do incêndio

Um Fusca pegou fogo e ficou totalmente destruído, na madrugada desta quinta-feira (29), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado às 4h35 para a ocorrência, na avenida Manoel Borba, no bairro do Carmo. O incêndio aconteceu perto da Praça do Carmo.





Fusca pega fogo e fica totalmente destruído em Olinda - https://t.co/AbHzcFlvXe pic.twitter.com/450pOAL7Ha — Folha de Pernambuco (@folhape) February 29, 2024

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro pegando fogo, que se concentra na traseira do veículo. Após as chamas terem sido controladas, também é possível ver o Fusca totalmente carbonizado.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio, o que deverá ser apontado por perícia técnica.

O carro foi retirado da via e o trânsito na área não apresenta retenções.

