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40 MINUTOS Fuso horário "errado"? Entenda por que o Sol nasce mais cedo no Recife do que o relógio mostra Desde a virada para 1914, decreto federal "tirou" a capital pernambucana do seu fuso geográfico natural. Conheça a a história por trás desse "atraso"

Quando o relógio marca meio-dia no Recife, a posição do Sol corresponde a aproximadamente 12h40 na hora solar local. Isso ocorre porque desde a segunda metade da década de 1910, a cidade usa um fuso horário "errado" para se igualar à hora da capital federal, que, na época, era o Rio de Janeiro.

É também por isso que, no relógio, o Sol costuma nascer antes ou pouco depois das 5h em determinadas épocas do ano e se pôr antes das 18h, mesmo nos meses em que os dias são costumeiramente mais longos.

Por força de um decreto assinado em 1913 pelo então presidente da República, Hermes da Fonseca, o Brasil passou a usar a chamada “hora legal”. Esse texto, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1914, foi o marco inicial do uso dos fusos horários no país.

Antes da implementação dessa convenção horária, cada cidade podia acertar os ponteiros de acordo com a hora exibida em relógios solares, a chamada “hora solar aparente”.



Ou seja, localidades distintas, mesmo próximas geograficamente, podiam ter diferenças entre si. E isso, em um mundo recém-industrializado, causava confusão em relação a viagens em estradas de ferro, linhas de navegação e meios de comunicação, por exemplo.

O chefe da Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira do Observatório Nacional (ON), Ricardo Carvalho, explica que a mudança respondeu a um dilema logístico.

"Antigamente as pessoas se deslocavam a cavalo ou carruagem. Você saía de uma cidade e ia para outra e, ao chegar, era fácil acertar o seu relógio. Você via quando o sol estava a pino, era o meio do dia, e você se acertava", contextualiza.

"Com o advento da locomotiva, o deslocamento ficou muito mais rápido. Se você saísse de uma cidade A para uma cidade B, C ou D, qual hora você adotaria? Aí surgiu um problema", detalha, ressaltando que nesse ponto “entra o interesse civil, comercial e econômico" na criação dos fusos horários.

O chefe da Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira do Observatório Nacional (ON), Ricardo Carvalho | Foto: Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará/Divulgação

O professor do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco (DCG/UFPE) Fredson Pereira, por sua vez, explica que a medição da hora solar dependia diretamente da observação dos ciclos naturais.

"A hora solar estava relacionada à posição aparente do Sol no céu em determinado ponto. As civilizações observavam o Sol para organizar esse tempo. Por exemplo, ao meio-dia, o Sol atingia a altura máxima daquele ponto", pontua o professor.

Outra forma utilizada na época para definir a hora era com o sinal que o Observatório Nacional enviava para as estações telegráficas localizadas nos Correios, para onde a população ia para buscar a hora certa e acertar seus relógios.

O ON, aliás, é, até hoje, a instituição encarregada de conservar e disseminar a Hora Legal Brasileira. No site do Observatório, a população pode consultar a hora exata do País, em cada fuso horário.

Brasil adota quatro fusos horários: maioria dos estados segue o de Brasília (UTC-3) | Foto: Observatório Nacional/Reprodução

Mudança de hora

O decreto de Hermes da Fonseca explicitava que os relógios de cada capital de estado deveriam ser "acertados pela hora legal" com uma tabela que indicava a correção do fuso, com atraso ou adiantamento, de acordo com o necessário e estabelecido pelo governo federal.

As capitais nordestinas situadas no extremo leste do continente sul-americano foram as que precisaram passar pelas maiores alterações. O Recife está a 2 horas, 19 minutos e 25 segundos do Meridiano de Greenwich, usado como referência para os fusos, o famoso “GMT”, mas teve que atrasar seus relógios em 40 minutos e 35 segundos e não adiantá-los em quase 20 minutos.

Ricardo Carvalho explica que a localização da capital pernambucana está na longitude 35º oeste, dentro do meridiano -2, o de 30º, enquanto o meridiano -3 está a 45º.

“O Recife está a leste do meridiano. Com isso, o sol vai nascer mais ou menos 40 minutos antes do que vai marcar no relógio”, detalha.

A lógica natural, portanto, seria de aproximar a hora da capital pernambucana para o fuso com duas horas de diferença e não o de três horas. É esse, inclusive, o fuso horário usado em Fernando de Noronha, arquipélago que pertence a Pernambuco e que está ainda mais a leste no mapa.

Professor Fredson Pereira explica por que foi tomada essa decisão do fuso pernambucano | Foto: Luana Oliveira/Cortesia

Apesar disso, foi adotado no Recife e em Pernambuco inteiro o mesmo horário do Rio de Janeiro. "Foi uma decisão adotada de maneira nacional e administrativa, não como uma escolha isolada", cita Fredson Pereira.

Praticamente todos os estados da federação, aliás, precisaram seguir o fuso -3 praticado na capital federal. As exceções (fusos -4 e -5) ficaram para a porção mais a oeste do país, especialmente em estados como Mato Grosso, Amazonas e Acre.

Com o decreto de 1913, João Pessoa, na Paraíba, atrasou um segundo a mais do que o Recife: 40 minutos e 36 segundos.

Em Natal, no Rio Grande do Norte, o atraso foi de 38 minutos e 46 segundos. Já em Maceió, em Alagoas, de 37 minutos e 2 segundos.

Por fim, em Aracaju, em Sergipe, os ponteiros voltaram 31 minutos e 46 segundos.

Além dessas cinco capitais nordestinas, nenhuma outra do país teve mudança acima de meia hora, nem para mais nem para menos. Em Manaus, por exemplo, quase não houve alteração, uma vez que os relógios foram adiantados em apenas quatro segundos.

Leia a íntegra do decreto:

Com o decreto de 1913, o Brasil passou a ser dividido em quatro fusos horários, que são observados até hoje, com algumas alterações pontuais ao longo das décadas, como o oeste do Pará passando a obedecer ao mesmo fuso da capital, Belém.

Apesar da aprovação do decreto federal no meio de 1913, a chegada efetiva da hora oficial aos estados exigiu um complexo esforço técnico. Ricardo Carvalho destaca que o Observatório Nacional levou cerca de cinco anos para conseguir concluir a adoção em localidades mais distantes do Rio de Janeiro.

"Levou-se cinco anos para adequar equipamentos. A hora da capital foi ajustada de imediato, mas para estados distantes como Amazonas, Rio Grande do Sul e Pernambuco, era necessário disseminar a hora específica de cada fuso", conta o gestor do ON.

O especialista aponta ainda que foram necessários processos de atualização tecnológica para que "as observações astronômicas chegassem à população via sistema de fuso horário", o que só ocorreu plenamente a partir de 1918.

Como a humanidade fatiou o tempo?

Os fusos horários foram estabelecidos a partir de uma ideia do engenheiro e inventor escocês-canadense Sandford Fleming, em 1878. Como a Terra completa uma rotação de 360º em 24 horas, cada faixa de 15° de longitude corresponde, em teoria, a uma hora de diferença. Em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano, em Washington D. C., ficou definido que o “fuso zero”, que passou a definir todos os demais, seria o que corta Greenwich, um distrito próximo a Londres, na Inglaterra. Esse fuso passou a ser chamado de GMT (do inglês Greenwich Meridian Time). O meridiano, aliás, divide a Terra nos hemisférios ocidental e oriental. A definição das longitudes foi referendada em 1912, na Conferência Internacional da Hora, sediada na França. O Brasil então adotou os fusos oficialmente em 1º de janeiro de 1914. Fusos horários: convenção estabelecida no fim do século XIX define com a humanidade conta o tempo | Foto: Magnific



Em artigo no portal do Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast), a pesquisadora Sabina Alexandre Luz, citando o feito pelo então diretor do Observatório Nacional Henrique Morize, explica qual foi o critério adotado pela entidade para não "dividir" o fuso horário em Pernambuco, apesar da aparente coerência geográfica.

"[...] Quanto à região Nordeste, Morize optou por incorporá-la ao fuso de menos três horas de Greenwich, visto que o estado de Pernambuco apresentava uma grande extensão longitudinal e que não possuía um acidente geográfico importante que pudesse servir para dividi-lo entre dois fusos horários", explica.

Fora Pernambuco, os demais estados localizados mais ao leste no Nordeste "poderiam ser mais facilmente incorporados a um ou outro fuso já que não possuíam grande extensão longitudinal".

"No entanto, devido à dificuldade encontrada na divisão de Pernambuco, Morize preferiu incorporar toda a região ao fuso de menos três horas já que assim o litoral possuiria um único fuso", completa Sabina Alexandre Luz no documento.

Mapa do Brasil indicando a divisão horária do território. Elaborado por Henrique Morize e publicado pelo Observatório Nacional em 1913 | Foto: Mast/Reprodução

Daria para "mudar" os ponteiros?

Certa insatisfação de uma parcela da população com o amanhecer considerado precoce e o pôr do sol antes das 18h já motivou até abaixo-assinado virtual e propostas no Senado para migrar o litoral leste do Nordeste para o fuso UTC-2, alinhando a região a Fernando de Noronha.

Apesar dos argumentos voltados ao lazer, à economia de energia e ao bem-estar dos trabalhadores, as mobilizações não ganharam tração. Ideias legislativas submetidas ao Senado somaram apenas 32 dos 20 mil apoios necessários para avançar. O abaixo-assinado não somou assinaturas suficientes.

O impacto prático de uma eventual mudança no fuso horário exigiria cautela e, na prática, poderia ser inviável. Isso porque o "preço" a ser pago por estar dessincronizado do restante do País seria alto.

"Precisaria de um estudo dos impactos não apenas na geografia, mas na economia, no transporte, na energia e na educação. Pernambuco ficaria uma hora à frente de Brasília, o que traria custos de transição e adaptação", pondera Fredson.

As complicações operacionais de uma eventual mudança do fuso também são destacadas por Ricardo Carvalho. Ele alerta que desalinhar Pernambuco do horário de Brasília afetaria diretamente a dinâmica econômica local.

"Dificultaria relações comerciais, bancárias e da bolsa de valores, que seguem o fuso da capital", adverte.

O porta-voz do ON lembra ainda que desalinhamentos locais já provocaram problemas em outras regiões do Brasil.

"Houve um caso em que um concurso foi anulado no Mato Grosso do Sul porque uma cidade seguia o fuso de Brasília enquanto o resto do estado seguia outro. No Acre, tentaram unificar o fuso com o do Amazonas, mas a população não gostou após uma consulta pública", afirma Ricardo.

Mudanças no fuso para adequação à linha imaginária do meridiano ao que é praticado de fato são comuns pelo planeta. Na China, por exemplo, um único horário é usado, apesar do país ter uma extensa área territorial, como o Brasil. Na Argentina, muito mais a leste no mapa do que o Nordeste brasileiro, o fuso é o mesmo de Pernambuco, assim como no Chile.

No fim das contas, embora a posição geográfica do Recife faça com que o horário solar local esteja mais próximo do UTC−2, a adoção do UTC-3 não é propriamente um "erro", e sim uma decisão histórica que levou em conta a necessidade de manter Pernambuco e o litoral nordestino dentro de um mesmo fuso.

Para Fredson Pereira, a aparente incoerência horária recifense deve ser encarada mais como uma curiosidade do que como um problema real de infraestrutura.

"É interessante ver essa contradição: a natureza produz um tempo, e a sociedade estabelece outro. Não chamaria de ‘erro’, é uma convenção histórica para fins de integração", pondera.

O especialista complementa dizendo que caberia à sociedade avaliar os ponteiros do futuro.

"Pernambuco não tem um horário errado; tem um horário legal que não coincide com seu horário solar. A questão é saber se, depois de mais de um século, essa convenção do início do século XX continua sendo a mais adequada para a sociedade pernambucana do século XXI", conclui.

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