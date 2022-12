Futura ministra da Saúde se reunirá com OMS para discutir onda de Covid-19 na China

A- A+

Com a explosão de casos de Covid-19 na China, a futura ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta quinta-feira (29) que se reunirá com uma equipe técnica da Organização Mundial de Saúde (OMS) para discutir o cenário e entender o que causou o avanço.

Em entrevista no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Trindade disse ser importante entender se o avanço foi causado pela "circulação de novas variantes" ou pela "mudança de uma política" no país asiático que deveria ser acompanhada por maior vacinação.

— Há que se considerar esses fatores, se trata de circulação de novas variantes ou se trata do efeito de uma mudança de política, que deveria ser acompanhada por uma vacinação mais robusta. Sabemos que as vacinas para covid também têm questões ligadas ao tempo de proteção. Todos os aspectos científicos têm que ser considerados nesse quadro sanitário — disse.

Uma das prioridades da pasta no próximo ano será restituir o comitê técnico de vacinação e o comitê cientifico para análise de cenários de pandemia. “Vamos observar se é o caso de revisão da emergência sanitária, uma vez que não necessariamente significa situação mais aguda, mas cuidados permanentes”, reforçou.



A atual presidente da Fiocruz também informou que será criado um departamento nacional de imunização.

Relatório da transição

O grupo de transição da Saúde entregou à futura ministra, nesta quinta, o relatório final dos trabalhos feitos ao longo das últimas semanas. Trindade afirmou que o documento será usado de base na elaboração do Plano Nacional de Saúde.

O relatório cita 25 pontos estratégicos e 149 itens do atual sistema do ministério que se mostram inadequados e desorganizados. Dentre eles, há dez pontos prioritários que merecem maior atenção da nova gestão:

Gestão e fortalecimento do SUS

Reestruturação do Programa Nacional de Imunização (PNI)

Fortalecimento da resposta à Covid-19

Reduzir filas para consultas, exames e procedimentos

Fortalecer a atenção básica

Fortalecer o programa de saúde da mulher, criança e adolescente

Fortalecer o programa de saúde indígena

Resgatar o programa Farmácia Popular e a assistência farmacêutica no SUS

Retomar o complexo econômico industrial da saúde

Fortalecimento da saúde digital

A futura ministra disse que a PEC da transição vai "garantir as ações prioritárias" da Saúde. Ela citou, como exemplos, a permanência de programas como o Farmácia Popular, o fortalecimento da atenção básica, a saúde da mulher e a do indígena.

