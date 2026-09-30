A- A+

Educação Futuras Cientistas abre 470 vagas gratuitas para a Imersão Científica 2027 Inscrições vão até 26 de outubro e são voltadas a alunas e professoras do ensino médio da rede pública estadual de todo o Brasil

As inscrições para a Imersão Científica 2027 do Programa Futuras Cientistas estão abertas com 470 vagas gratuitas destinadas a alunas do ensino médio e professoras de escolas públicas estaduais de todo o Brasil.



Meninas e mulheres interessadas em conhecer os maiores laboratórios e espaços de desenvolvimento científico e tecnológico, ao longo das férias escolares de janeiro, devem se inscrever até o dia 26 de outubro.

O Futuras Cientistas, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), tem o objetivo de estimular a formação de mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática para fomentar a equidade de gênero e incentivar o protagonismo feminino nessas áreas.

O programa também pretende promover a aproximação com instituições científicas e laboratórios de pesquisa renomadas do país.

De uma ponta a outra do país, há projetos disponíveis em todas as cinco regiões brasileiras, em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal.



Os trabalhos desejam entendem melhor a aplicação da física e vislumbram o trabalho de engenharias, a exemplo da aeroespacial, com a construção de minifoguetes, até o desenvolvimento de cosméticos com a biotecnologia e a nanotecnologia.

“É uma oportunidade única de compreender ciência fazendo e fazendo com os melhores. Nós mobilizamos uma imensa rede de colaboradores que, voluntariamente, se dispõem a promover essa atividade ao longo de um mês para um público 100% de escola pública. Na Imersão, as meninas entram muitas vezes pela curiosidade e saem com um horizonte profissional”, destaca a criadora do programa, Giovanna Machado.

A Imersão Científica ocorrerá entre 4 e 29 de janeiro de 2027, somando 80 horas de atividades ao longo de 20 dias úteis, nas modalidades presencial e remota.

Durante o período, as selecionadas vivenciarão a rotina da pesquisa científica sob a tutoria dos pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da ciência no Brasil atualmente.

Cada participante aprovada que iniciar efetivamente as atividades receberá um auxílio financeiro de R$ 300, pago em parcela única pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Na modalidade remota, as aprovadas receberão também um kit de participação com todo o material suplementar para a realização dos experimentos em casa.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet na plataforma, de 28 de setembro a 26 de outubro.

Ao todo, 114 projetos de trabalho estão disponíveis nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.

Do total, 20 são remotos e estão disponíveis para participantes de diversos estados. A candidata deve escolher um projeto no momento da inscrição.

Para se inscrever, a candidata deverá apresentar documentos de identificação, dados de contato, boletim escolar (quando aluna) ou diploma de graduação em licenciatura (quando professora), comprovante de residência e termos de autorização previstos pelo edital.

Outro requisito obrigatório é o cadastro prévio na Plataforma Lattes do CNPq: o Currículo Lattes. O edital está disponível no link ou tire suas dúvidas pelo e-mail.

O processo seletivo prevê a divulgação das inscrições homologadas em 6 de novembro, resultado preliminar em 19 de novembro e resultado final em 30 de novembro.

Vagas e ações afirmativas

Das 470 vagas totais disponíveis para a Imersão Científica 2027, 320 são divididas entre estudantes do 2º ano do ensino médio regular e das modalidades médio integral, semi-integral e técnico, desde que sejam das redes públicas de ensino estaduais. As demais 150 vagas são destinadas a professoras também da rede pública estadual.

Com o objetivo de promover a equidade e a diversidade, o edital estabelece reservas de vagas para ações afirmativas: 30% (141 vagas) para candidatas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas; 5% (24 vagas) para pessoas com deficiência; e 5% (24 vagas) para mulheres transexuais, travestis e mulheres intersexo.

Serviço

Imersão Científica do Futuras Cientistas (4 a 29 de janeiro de 2027)

Inscrições até 26 de outubro de 2026

Público: estudantes do 2º ano do Ensino Médio e professoras da rede pública estadual

Vagas: 470

Inscrições: site

Confira o edital

Veja também