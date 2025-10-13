A- A+

REC'n'Play Futuro da saúde e inteligência artificial são destaques na programação do REC'n'Play Executivos da MV, healthtech líder em desenvolvimento de softwares para a saúde, comandam debates sobre tendências no setor

Entre os dias 15 e 18 de outubro, Recife (PE) recebe a 7ª edição do “REC'n'Play”, um dos maiores eventos gratuitos voltados à inovação, tecnologia e cultura. Neste ano, a transformação digital na saúde ganha novos contornos para o público presente através da MV, maior healthtech da América Latina. Debates sobre o cuidado com a saúde, o futuro com a inteligência artificial no setor e o paciente no centro do cuidado serão destaques na programação.



Com o tema “O futuro feito por gente”, o REC'n'Play aprofunda a discussão acerca das relações interpessoais, que são as forças que movem os sistemas e bases de dados tão relevantes para a crescente onda tecnológica.

“O REC’n’Play nos permite compartilhar nossa visão sobre o futuro da saúde e, ao mesmo tempo, aprender com outros agentes da inovação. Participar de um evento desse porte, em Recife, tem um significado especial para a MV: é reafirmar nosso papel como protagonistas dessa transformação digital na saúde”, apontou Morganna Maciel, gerente de Marketing e Comunicação da MV.

Nesta edição, a MV marca presença no evento com cinco palestras voltadas para o futuro da saúde e o uso de tecnologia. Elaine Monteiro, Diretora Corporativa de Gente e Gestão da MV, se junta à Bruno Cunha, Headhunter & Especialista em Carreira: 'O futuro que a gente escolhe: o papel humano na era da inteligência artificial', no dia 16 de outubro com início previsto às 11h30, no Ti.Saúde. No palco, vão discutir como o futuro não é apenas tecnológico, mas moldado por escolhas humanas que definem os rumos dessa transformação.

Ainda no dia 16, no Accenture Innovation Center, Emerson Zarour, Diretor da unidade Global health da MV, amplia a discussão às 14h30 com a palestra: ‘Conecte-se com sua saúde: inovação para cuidar de você antes de adoecer’, apresentando como a inteligência artificial, IoT, wearables e plataformas integradas, possibilitam à prevenção de riscos para monitorar pacientes em tempo real e agir antes dos sintomas.

A terceira palestra do dia, que acontece na Softex às 17h, trará Andrey Abreu, Diretor Corporativo de Tecnologia, com a palestra: ‘Você vive conectado. E sua saúde, vai continuar fora da rede?’. Neste momento, o executivo trará a realidade das soluções que procuram contornar os desafios ligados a exames perdidos, repetições ou informações desencontradas, e como a integração de sistemas tornam o cuidado mais rápido, seguro e inteligente.

Já na sexta-feira (17), às 16h35, a mesa redonda “O profissional do futuro é plural” traz como as habilidades humanas têm ganhado protagonismo em um mundo cada vez mais digital. Participam da conversa Elaine Monteiro, Diretora Corporativa de Gente e Gestão da MV, Bruno Trindade, diretor-executivo da Healthcare Alliance, Mirella Martins, CMO na Viva do Brasil e Isabely Fernandes, Facilitadora em Comunicação e Oratória.

Paulo Magnus, CEO da MV, também terá participação no evento dia no 17/10 às 18h com a palestra “O paciente no comando: como a tecnologia está virando a chave da saúde”, em que vai apresentar como ferramentas inteligentes estão mudando o cenário da saúde na prevenção de doenças e tornando os pacientes como centro do diagnóstico, ao lado de Jeferson Sadocci, Diretor Corporativo de Mercado e Cliente da MV e Valdeck Ferreira Junior, Gerente de Tecnologia e Transformação Digital do Real Hospital Português.

“Vivemos um momento em que a tecnologia redefine a forma de cuidar. Ao promovermos debates sobre inteligência artificial, interoperabilidade e cuidado humanizado, mostramos como a tecnologia pode impulsionar a eficiência assistencial e transformar a jornada do paciente, colocando o paciente no centro e elevando o padrão de cuidado clínico em escala global”, afirma Jeferson Sadocci, Diretor Corporativo de Mercado e Cliente da MV.



*Com informações da assessoria

Veja também