Futuro é tempo verbal proibido

“Eremildo, o idiota”, personagem das crônicas do jornalista Elio Gaspari, observa as cenas do dia a dia com otimismo simplório, tentando compreender a enormidade de bobagens ditas e feitas nestas paragens, esperando um futuro mais ameno e previsível.



Contudo, a frustração com as dificuldades para a sociedade ultrapassar os obstáculos e a atitude das lideranças para empreender estratégias honestas para vencê-los começa a incomodar tanto ele como outros personagens da vida nacional, transformando boa vontade em paulatino desalento.



A ciclotimia do poder político, com a renovação a cada quatro ou oito anos - que bobagem fizemos ao aceitar a reeleição - não alterou absolutamente nada nos processos de gestão do reino.



Não estranhem, a partir deste ponto do texto, chamarei Estados por principados, e País por reino.

Na semana passada, estampada na capa de um dos maiores periódicos nacionais, e comentada em tantos outros, estava a chamada para uma entrevista de um “príncipe” poderoso de um “principado” poderoso do nosso reino.



Recostei-me na cadeira confiante de encontrar formulações inteligentes e propostas adequadas para o desafio da (in)segurança pública com a qual aquele príncipe convive há bom tempo.



Ledo engano. Mais do mesmo. Uma página inteira do jornal repleta de platitudes.

Os príncipes tornaram-se mestres em tergiversar com frases como "não vou compactuar, vou fazer, vou entregar, vou determinar". E até, “estarei indo providenciar...”.



Diante da violência, roubo, desvio, má gestão, crime organizado, apadrinhamento e filhotismo, mazelas que se acumulam perante nossos olhos, como resposta, eles discursam emocionados – embora não lhes venha uma lágrima sequer - em suposto repúdio, com trejeitos, caras e bocas ensaiadas.



Construções pouco originais, peças viciadas das equipes de propaganda e marketing, indicando soluções milagrosas, imediatas e sabemos inalcançáveis ou apresentando desculpas esfarrapadas para fugir da responsabilidade, atribuindo ônus a adversários e até parceiros.



Usam a velha técnica de reinos totalitários: de tanto repetir-se uma mentira ela acaba por tornar-se verdade.

No campo atitudinal, coragem moral não é atributo facilmente encontrado nesse reino (e nem acredito que a seja mundo afora). Incompetência parece liderar os vícios exigíveis aos príncipes.



Da capa da revista The Economist com título "BRAZIL TAKES OFF" (sugerindo a decolagem política e econômica do reino no cenário externo) à capa da mesma revista com título "HAS BRAZIL BLOWN IT?" (advertindo sobre a recessão econômica e o desacerto institucional), o reino avançou muito pouco como sociedade plural, equilibrada e equitativa. E já se passaram mais de dez anos.



Saímos há pouco de uma eleição polarizada ao extremo, para em seguida superarmos enormes e perigosos desafios ao Estado de Direito.



Como fio de esperança, esperávamos encontrar paz e bem-estar sociais. Lastimosamente, persistimos em navegar rumo às corredeiras da frustração.



O conceito filosófico da democracia grega de um governo do povo, pelo povo e para o povo foi para as calendas.



Hoje, se resume a um processo no qual o povo fragilizado econômica e psicossocialmente elege um grupo de príncipes alienados das necessidades desse mesmo povo, e cujo maior objetivo é o poder pelo poder.



Ao final da leitura da citada entrevista, cheguei à triste conclusão de que em nossa política é preciso banir do vocabulário reinol o tempo verbal do FUTURO DO PRESENTE.



Para o bem da sociedade, esses príncipes deveriam ser proibidos de falar o que farão antes de mostrar o que já fizeram.



A ação política tem que ser coisa séria, conduzida por gente com comprometimento. Não por brincantes.

Mas, se é para brincar, vai aqui uma solução criativa e heterodoxa. No diário oficial do reino (DOR), a sociedade mandará publicar uma imposição aos seus príncipes eleitos:



Art. 1° - O tempo verbal FUTURO DO PRESENTE está proibido. Só o PRETÉRITO PERFEITO, com concretude, será permitido doravante nos discursos do reino.



Art. 2° - Em caso de descumprimento da regra supra, os príncipes que ainda possuam sinecura perderão a boquinha.



Art. 3° - Revoguem-se quaisquer dispositivos em contrário.



A propósito, estava quase no ponto final deste artigo e me deparei com outra entrevista de um príncipe conselheiro do reino, tratando da (in)segurança pública nos principados.



Um desafio ao leitor: qual o tempo verbal predominante da fala do conselheiro? Está fácil responder!





*General de Divisão da Reserva







