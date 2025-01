A- A+

comércio Futuro secretário do Comércio de Trump prefere avaliar tarifas 'por país' e não por produto Lutnick disse que os Estados Unidos devem continuar mantendo a liderança no campo da inteligência artificial

O indicado do presidente americano, Donald Trump, para secretário do Comércio, Howard Lutnick, disse nesta quarta-feira (29) que apoia a avaliação de tarifas "país por país" e não por produto, durante sua audiência de confirmação no Congresso.

"Podemos usar tarifas para criar reciprocidade, justiça e respeito", argumentou, referindo-se à ameaça que Trump lançou contra países aliados e rivais, para os quais estabeleceu exigências que vão além do comércio.

Sendo assim, pede a México e Canadá, seus parceiros no acordo de livre comércio da América do Norte, que aumentem a vigilância nas fronteiras em troca de evitar esses impostos alfandegários.

Se confirmado, Lutnick lideraria um departamento responsável por monitorar os controles de exportação para concorrentes como a China, incluindo produtos tecnológicos e militares altamente sensíveis.

Durante a audiência, Lutnick disse que os Estados Unidos devem continuar mantendo a liderança no campo da inteligência artificial.

Questionado sobre a lei CHIPS, uma das leis mais importantes aprovadas durante a presidência de Joe Biden e que visa fortalecer a indústria de semicondutores, Lutnick disse que foi um "excelente primeiro passo".

Agora, "precisamos revisá-la e garantir que seja aplicada corretamente", acrescentou.

Veja também