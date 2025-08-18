A- A+

EDUCAÇÃO Fuvest 2026: inscrições para o vestibular abrem nesta segunda; saiba como se candidatar Prova acontecerá entre os dias 23 de novembro e 15 de dezembro

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) abre, nesta segunda-feira, as inscrições para o vestibular de 2026. As candidaturas podem ser feitas a partir das 12h e irão até o dia 7 de outubro. Um dos vestibulares mais tradicionais do país, a prova seleciona estudantes de graduação para a Universidade de São Paulo (USP).

Esta é a primeira vez que a lista de obras obrigatórias é composta integralmente por autoras mulheres. A universidade informou que essa decisão, que valerá até 2028, tem como objetivo destacar a contribuição de escritoras para a literatura de língua portuguesa.

Como se inscrever?

Cadastro: Crie uma conta no site da Fuvest, usando e-mail e senha, para acessar os resultados.

Dados Pessoais e Modalidade: Preencha suas informações pessoais e escolha a modalidade de concorrência (Ampla Concorrência, Escola Pública ou Pessoas Pretas, Pardas e Indígenas).



Carreiras e Cursos: Selecione a carreira e os cursos desejados, ordenando-os por prioridade. É possível escolher até quatro cursos na mesma carreira, exceto em Música (códigos 524 e 525), onde a escolha é limitada a um curso.

Questionário Socioeconômico: É obrigatório preencher o questionário para ajudar a USP a coletar informações.

Local da Prova: A escolha do local de prova será entre 13 e 17 de outubro. Você receberá um e-mail em 10 de outubro informando seu lote para a seleção, que seguirá a ordem de inscrição.

O vestibular terá um custo de R$ 211,00. O pagamento poderá ser feito até a data limite de inscrição. Os candidatos também poderão escolher a cidade e a escola para fazer a prova por ordem de inscrição, priorizando quem se inscrever primeiro.

Quando será a prova?

A primeira fase será no dia 23 de novembro e terá 90 questões de múltipla escolha. Já a segunda fase, ocorrerá nos dias 14 e 15 de dezembro: no primeiro, redação e 10 questões dissertativas de português; no segundo, 12 questões específicas da área escolhida.

Calendário:

Inscrições: 18/08 a 07/10/2025 (no site da Fuvest);

Primeira fase: 23/11/2025;

Segunda fase: 14 e 15/12/2025;

Provas de competências específicas: 09 a 12/12/2025 (conforme a carreira);

Primeira chamada: 23/01/2026.

