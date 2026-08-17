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EDUCAÇÃO Fuvest 2027: inscrições começam nesta segunda (17) e prova será aplicada em outro Estado além de SP Primeira fase do vestibular será aplicada no dia 1º de novembro, em São Paulo e Fortaleza

A Fuvest abre nesta segunda-feira, 17, ao meio-dia, o período de inscrições para o Vestibular 2027 da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições, no valor de R$ 228,00, deverão ser feitas até 9 de outubro pelo site da fundação. A 1ª Fase será realizada em 1º de novembro e a 2ª Fase, nos dias 6 e 7 de dezembro.

O processo seletivo que dá acesso aos cursos da Universidade de São Paulo (USP) passou por mudanças.

A 1ª Fase terá 80 questões de múltipla escolha, em vez das 90 aplicadas até o ano passado, mantendo o tempo de prova: 5 horas. do candidato a capacidade de relacionar conhecimentos de diferentes áreas.

Além disso, neste ano, a prova será aplicada em Fortaleza (CE). Segundo a Fundação, a escolha da capital cearense foi precedida por uma experiência prática. A Fuvest realizou em Fortaleza as duas etapas do Simulado, o que permitiu testar a operação e a estrutura necessárias para a realização da prova na cidade.

"Fortaleza foi escolhida justamente porque queríamos facilitar o acesso de candidatos da Região Nordeste, que antes precisavam fazer um deslocamento significativo para realizar a prova em São Paulo, oferecendo uma alternativa mais próxima", explica Gustavo Monaco, diretor-executivo da Fuvest.

O cronograma também foi alterado em razão da definição das datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, buscando evitar sobreposição entre os principais vestibulares do Fuvest País.

Inicialmente agendada para 15 de novembro, a prova da primeira fase da Fuvest foi antecipada para 1º de novembro. Já a segunda fase será aplicada em 6 e 7 de dezembro, em vez de 13 e 14 de dezembro.

Guia de Provas

Todos os detalhes do novo formato, do conteúdo programático e dos critérios de avaliação das duas fases estarão disponíveis no Guia de Provas, lançado nesta segunda.

Vagas na USP

O número total de vagas para os cursos de graduação da USP pela seleção da Fuvest permanece o mesmo do ano passado: 8.147 vagas, sendo:

4.888 vagas para candidatos da modalidade Ampla Concorrência;

2.053 vagas para candidatos egressos de escolas públicas (EP);

1.206 vagas para candidatos egressos de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (EP/PPI).

Recursos específicos

Candidatos que necessitem de condições específicas para a realização das provas podem solicitar os recursos adequados. Entre as possibilidades estão tempo adicional, cadeira de rodas, prova em braile, uso de aparelho auditivo próprio, prova ampliada e outros recursos de acessibilidade.

A Fuvest recomenda que os candidatos não deixem a inscrição para os últimos dias, especialmente porque o processo pode envolver o envio de documentos. Outro lembrete importante é que aqueles contemplados com isenção ou redução da taxa de inscrição também precisam realizar a inscrição no Vestibular 2027.

A concessão do benefício não representa inscrição automática. Da mesma forma, os candidatos que participaram dos simulados realizados pela Fuvest precisam fazer normalmente o processo.

Cronograma completo do vestibular 2027 da Fuvest

17 de agosto de 2026: Divulgação do Guia de Provas.

Divulgação do Guia de Provas. 17 de agosto a 9 de outubro de 2026: Período de inscrições para o Vestibular 2027 e para o pedido de recursos específicos.

Período de inscrições para o Vestibular 2027 e para o pedido de recursos específicos. 21 de outubro de 2026: Divulgação dos locais de prova da 1ª Fase.

Divulgação dos locais de prova da 1ª Fase. 1º de novembro de 2026: Realização da 1ª Fase.

Realização da 1ª Fase. 23 de novembro de 2026: Divulgação da lista de convocados para a 2ª Fase e dos locais de prova.

Divulgação da lista de convocados para a 2ª Fase e dos locais de prova. 6 e 7 de dezembro de 2026: Realização da 2ª Fase.

Realização da 2ª Fase. 8 a 11 de dezembro de 2026: Realização das Provas de Competências Específicas (Música, Artes Cênicas e Artes Visuais)

Realização das Provas de Competências Específicas (Música, Artes Cênicas e Artes Visuais) 26 de janeiro de 2027: Divulgação da 1ª Chamada.

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