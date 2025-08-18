Seg, 18 de Agosto

VESTIBULAR

Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda (18); veja o cronograma

A Fuvest também divulga o Guia do Estudante, com todas as informações sobre o processo seletivo

Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda (18)Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda (18) - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

As inscrições para o vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP) começam às 12h desta segunda-feira, 18 e terminam no dia 7 de outubro deste ano. A taxa custa R$ 211,00. Nesta segunda, a Fuvest também divulga o Guia do Estudante, com todas as informações sobre o processo seletivo.

No site da Fuvest, entretanto, já está disponível o Guia de jornada do Vestibular 2026. A publicação apresenta todas as informações essenciais para a prova: como fazer a inscrição; calendário das datas importantes; locais de aplicação das provas (cidades do litoral, interior e Região Metropolitana, além da capital); o que esperar nos dias das provas; e como funciona o processo de matrícula, com instruções e documentos necessários.

Calendário do Vestibular Fuvest 2026

