A- A+

Enem Fuvest divulga aprovados no vestibular pelo Enem Pré-matrículas começam nesta segunda-feira

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira (17) os aprovados na primeira chamada do processo seletivo para o ingresso na Universidade de São Paulo (USP) por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na segunda-feira (20) começam as pré-matrículas, que devem ser feitas de forma virtual, que devem ser feitas a partir das 8h até às 12h do dia 21, terça-feira.

Para este ano e para o ingresso via Enem, a USP disponibilizou 1,5 mil vagas regulares nos cursos de graduação. São 684 vagas voltadas para ampla concorrência, 512 para estudantes provenientes da escola pública e 304 para alunos pardos, pretos ou indígenas (PPI).

A lista dos aprovados nesta etapa pela via do Enem pode ser conferida na página da Fuvest. A lista dos aprovados no vestibular estará disponível na sexta-feira (24).

Veja também