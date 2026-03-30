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EDUCAÇÃO Fuvest divulga datas do vestibular da USP 2027; veja livros obrigatórios e cronograma Neste ano, a primeira fase terá um número menor de questões de múltipla escolha, em vez das tradicionais 90, serão 80 questões

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira, 30, as datas da 1ª e da 2ª Fase do Vestibular 2027, que será realizado neste ano.

1ª Fase: 15 de novembro

2ª Fase: 13 e 14 de dezembro

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 17 de agosto e 9 de outubro.

Neste ano, a primeira fase terá um número menor de questões de múltipla escolha, em vez das tradicionais 90, serão 80 questões. O tempo de prova, entretanto, foi mantido.

A lista de leituras obrigatórias também sofreu alterações em relação ao vestibular 2026, embora ainda permaneça apenas com autoras mulheres.

Os livros cobrados são:

Opúsculo Humanitário (1853) - Nísia Floresta

Nebulosas (1872) - Narcisa Amália

Memórias de Martha (1899) - Julia Lopes de Almeida

Caminho de pedras (1937) - Rachel de Queiroz

A paixão segundo G. H. (1964) - Clarice Lispector

Geografia (1967) - Sophia de Mello Breyner Andresen

Balada de amor ao vento (1990) - Paulina Chiziane

Canção para ninar menino grande (2018) - Conceição Evaristo

A visão das plantas (2019) - Djaimilia Pereira de Almeida

Simulado

Os estudantes que desejam treinar em condições reais para a 1ª Fase do Vestibular 2027 da Fuvest têm até as 12h de terça, 31 de março, para se inscrever no Simulado da Prova de Conhecimentos Gerais.

Agendado para 26 de abril (um domingo), o simulado será realizado no formato presencial nas cidades de Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O simulado seguirá o novo formato da prova: 80 questões de múltipla escolha - até o ano passado eram 90 -, cada uma com cinco alternativas e apenas uma correta. As questões são inéditas e elaboradas pela mesma banca que irá preparar o Vestibular 2027.



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