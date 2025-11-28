Sex, 28 de Novembro

EDUCAÇÃO

Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026

Medicina é o curso com a nota mais alta

Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026 - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

A Fundação para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira (28) as notas de corte para a primeira fase de seu vestibular para ingresso em 2026. Como já é comum, a nota mais alta continua sendo a do curso de medicina: são necessários 80 pontos para que o candidato siga para a segunda fase da prova.

Veja as notas de corte para todos os cursos. 

Depois de medicina, as notas de corte mais altas são:
Engenharia aeronáutica – 75

Engenharia – 69

Psicologia em São Paulo – 69

Psicologia em Ribeirão Preto – 67

Relações internacionais – 67

Engenharia mecânica e mecatrônica – 67

Direito – 66

Engenharia elétrica e engenharia de computação – 66

Audiovisual – 65

As provas da primeira fase do vestibular da Fuvest foram realizadas no último domingo (23). A lista de aprovados e os locais de prova da segunda etapa serão publicados no dia 1º de dezembro, às 12h. A segunda fase ocorrw nos dias 14 e 15 de dezembro. A lista final de aprovados sai no dia 23 de janeiro de 2026.

