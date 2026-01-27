A- A+

EDUCAÇÃO Fuvest e Enem-USP 2026: pré-matrícula começa nesta terça-feira; veja cronograma completo Os estudantes tem até as 12h de sexta-feira, 30, para concluir o processo no site da USP

O prazo para os aprovados na primeira chamada do vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP), realizarem a pré-matrícula começou às 8h desta terça-feira, 27. Os estudantes tem até as 12h de sexta-feira, 30, para concluir o processo no site da USP.

Para a fase de pré-matrícula, os candidatos devem providenciar um documento de identidade oficial, uma fotografia recente e um comprovante de formação educacional, todos em formato digital.

A matrícula é realizada em duas etapas virtuais. Após a conclusão da pré-matrícula, os candidatos deverão fazer a efetivação da matrícula entre 8h da manhã de 23 de fevereiro e 12h de 25 de fevereiro.

"Para garantir a vaga, é necessário realizar a primeira etapa de pré-matrícula virtual e a segunda etapa de efetivação de matrícula", informou a Fuvest.

Quem não consta na lista de aprovados divulgada na última sexta-feira, 23, deve ficar atento à segunda chamada, que será divulgada em 3 de fevereiro, e à terceira chamada, prevista para 10 de fevereiro. Os candidatos também poderão se inscrever na lista de espera, que ficará disponível nos dias 19 e 20 de fevereiro.

No total, 8.147 vagas de graduação estavam em disputa no vestibular.

Veja o cronograma para os aprovados pelo vestibular da Fuvest:

Divulgação dos aprovados na primeira-chamada: 23 de janeiro (já ocorreu);

Pré-matrícula para os aprovados na primeira-chamada: entre 8h de 27 de janeiro e 12h de 30 de janeiro;

Divulgação dos aprovados na segunda-chamada: 3 de fevereiro

Pré-matrícula para os aprovados na segunda-chamada: entre 8h de 4 de fevereiro e 12h de 6 de fevereiro;

Divulgação dos aprovados na terceira-chamada: 10 de fevereiro

Pré-matrícula para os aprovados na terceira-chamada: entre 8h de 11 de fevereiro e 12h de 13 de fevereiro;

Inscrição na lista de espera: entre 8h de 19 de fevereiro e 17h de 20 de fevereiro

Efetivação da matrícula para todos os convocados nas três chamadas: entre 8h de 23 de fevereiro e 12h de 25 de fevereiro;

Convocação da primeira lista de espera: 3 de março

Pré-matrícula para os convocados na primeira lista de espera: entre 8h de 4 de março e 12h de 5 de março;

Convocação da segunda lista de espera: 10 de março

Pré-matrícula para os convocados na segunda lista de espera: entre 8h de 11 de março e 12h de 12 de março;

Convocação da terceira lista de espera: 17 de março

Pré-matrícula para os convocados na terceira lista de espera: entre 8h de 18 de março e 12h de 19 de março;

Efetivação da matrícula para todos os convocados da lista de espera: entre 8h de 23 de março e 12h de 25 de março.

Enem-USP

A pré-matrícula dos aprovados pelo Enem-USP - processo seletivo utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de ingresso na universidade - também começou às 8h desta terça-feira, 27.

Ao todo, são ofertadas 1,5 mil vagas, sendo 684 destinadas à ampla concorrência, 512 a estudantes egressos de escolas públicas e 304 a estudantes pretos, pardos e indígenas.

Veja o cronograma para os aprovados pelo Enem-USP:

Divulgação dos aprovados na primeira-chamada: 23 de janeiro

Pré-matrícula para os aprovados na primeira-chamada: entre 8h de 27 de janeiro e 12h de 30 de janeiro;

Divulgação dos aprovados na segunda-chamada: 3 de fevereiro

Pré-matrícula para os aprovados na segunda-chamada: entre 8h de 4 de fevereiro e 12h de 6 de fevereiro;

Divulgação dos aprovados na terceira-chamada: 10 de fevereiro

Pré-matrícula para os aprovados na terceira-chamada: entre 8h de 11 de fevereiro e 12h de 13 de fevereiro;

Inscrição na lista de espera: entre 8h de 19 de fevereiro e 17h de 20 de fevereiro

Efetivação da matrícula para todos os convocados nas três chamadas: entre 8h de 23 de fevereiro e 12h de 25 de fevereiro;

Convocação da primeira lista de espera: 3 de março;

Pré-matrícula para os convocados na primeira lista de espera: entre 8h de 4 de março e 12h de 5 de março;

Convocação da segunda lista de espera: 10 de março;

Pré-matrícula para os convocados na segunda lista de espera: entre 8h de 11 de março e 12h de 12 de março;

Convocação da terceira lista de espera: 17 de março

Pré-matrícula para os convocados na terceira lista de espera: entre 8h de 18 de março e 12h de 19 de março;

Efetivação da matrícula para todos os convocados da lista de espera: entre 8h de 23 de março e 12h de 25 de março.



