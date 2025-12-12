A- A+

EDUCAÇÃO Fuvest terá geradores de energia em "regiões estratégicas" neste domingo e segunda Às 13h32 desta sexta, 669.497 estão sem luz, segundo a concessionária de energia Enel

A Fuvest, que seleciona vagas para a Universidade de São Paulo (USP), terá geradores de energia em "regiões estratégicas" durante a realização da segunda fase do exame, no domingo, 14, e na segunda-feira, 15.

Questionada, a fundação não informou quantos aparelhos estarão à disposição nem onde. Mas afirmou que seu levantamento indica que nenhum dos 36 locais de prova, em 22 cidades da região metropolitana, litoral e interior do Estado, tem problemas neste momento de fornecimento de energia.

Um ciclone extratropical atingiu São Paulo nesta semana e causou um vendaval histórico, com ventos de até 98 km/h, velocidade nunca antes registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde o início das medições, em 1963. Às 13h32 desta sexta, 669.497 estão sem luz, segundo a concessionária de energia Enel.

Com relação a problemas de deslocamento dos candidatos por cancelamento de voos ou outros transtornos, a Fuvest afirmou que "compreende que imprevistos podem ocorrer, especialmente para candidatos que se deslocam de outras cidades ou estados". "No entanto, o planejamento e o deslocamento até o local de prova são de responsabilidade do candidato. Por isso, a recomendação é que todos se organizem com antecedência, considerando possíveis contratempos."

O exame seleciona para 8.147 nos cursos de graduação da USP. Participam desta segunda fase 30.787 vestibulandos. Medicina manteve a liderança e teve a maior nota de corte, 80 pontos. Na sequência ficou Engenharia Aeronáutica, com 75 pontos, e Psicologia (em São Paulo), com 69 pontos.

A abertura dos portões das escolas será às 12h, com fechamento e início da aplicação da prova às 13h. Os candidatos terão até 4 horas para resolver as questões.

No primeiro dia, serão 10 questões discursivas de Português, além da redação. Este ano, será possível escolher entre duas propostas de texto: uma dissertativa-argumentativa ou uma opção com outro gênero a ser apresentado no momento da prova, ambas originadas a partir de uma coletânea única de textos. O candidato precisa marcar na folha de redação qual a proposta escolhida.

No segundo dia, serão 12 questões discursivas, com conteúdo de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida. Será excluído o candidato que tirar zero na redação ou errar todas as questões de qualquer um dos dias.

A primeira chamada será no dia 23 de janeiro.

É preciso levar:

Documento de Identificação, digital ou físico

Caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente

Outros itens permitidos:

Garrafa de água

Alimentos leves

Lápis ou lapiseira

Itens médicos autorizados com antecedência

Borracha

Apontador

Régua transparente

Não poderá ser utilizado nos locais de prova:

Relógio individual de qualquer tipo

Equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico), etc

Material impresso ou para anotações

Caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica ou de outras cores

Corretivo de qualquer material ou espécie

Caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada

Gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol

Protetor auricular, fone de ouvido ou similares

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova



Veja também