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Apreensão Fuzil do Exército que desapareceu após fuga de soldado é recuperado na Zona Sul do Recife A arma calibre 7,62 mm foi localizada no bairro do Pina

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar apreendeu e recuperou o fuzil do Exército que desapareceu com a fuga do soldado Pedro Gabriel.

A arma calibre 7,62 mm com numeração suprimida, munições e um carregador foi localizada no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, na terça-feira (27).

O soldado desapareceu no último dia 17 e foi preso cinco dias depois. O fuzil ainda não havia sido localizado.

De acordo com uma nota integrada divulgada pelas forças policiais, as buscas pela arma foram intensificadas em 23 de outubro "após o recebimento de informações sobre o furto do armamento ocorrido no 7º Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro".

O Batalhão de Radiopatrulha (BPRP), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal e da Polícia Civil de Pernambuco, participaram da apreensão.

O material apreendido foi encaminhado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Paulista, para perícia.

Segundo a PCPE, as investigações seguem em andamento.

Por meio de nota, o Comando Militar do Nordeste (CMNE) confirmou a recuperação do fuzil e as 20 munições e agradeceu às forças de segurança que atuaram na apreensão.

De acordo com o CMNE, as investigações sobre a evasão da arma prosseguirão no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM) com o objetivo de esclarecer os fatos e identificar todos os envolvidos na tentativa de "apropriação indevida" do armamento e das munições.

"O Exército Brasileiro reafirma seu compromisso com a legalidade, a disciplina e a segurança de suas instalações e materiais, ressaltando que não admite qualquer tentativa de desvio ou apropriação indevida de bens sob sua responsabilidade", diz um trecho da nota.

Entenda o caso

Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento era soldado do 7º Depósito de Suprimento, que fica no bairro do Cabanga, na área central do Recife.

Após cinco dias desaparecido, o soldado foi localizado e detido no município de Goiana, no Litoral Norte de Pernambuco.

Ele foi conduzido para o 4º Batalhão de Polícia do Exército, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Dias antes da apreensão de Pedro Gabriel, uma mulher já havia sido presa após "confessar ter ajudado na fuga do soldado, tendo estado com ele após a evasão do quartel", segundo o CMNE.

Confira a nota do CMNE na íntegra:

O Comando Militar do Nordeste informa que foram recuperados o fuzil e as 20 munições, subtraídos no dia 17 de outubro do 7o Depósito de Suprimento, após o Soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, que se encontrava de serviço de sentinela, evadir-se do aquartelamento levando consigo seu armamento individual.

O Comando Militar do Nordeste agradece ao Ministério Público Militar, à Polícia Militar do Estado de Pernambuco, em especial ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o Batalhão de Rádiopatrulha, à Polícia Civil do Estado de Pernambuco, em especial à 7a Delegacia de Homicídios, bem como às demais forças de segurança pública que, por meio de uma atuação integrada, coordenada e ininterrupta, somaram esforços com o Exército Brasileiro para a recuperação do armamento.

As investigações prosseguirão no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM), com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos e identificar todos os envolvidos na tentativa de apropriação indevida do armamento e das munições, a fim de que sejam responsabilizados e sancionados na forma da legislação vigente, assegurados o devido processo legal e as garantias pertinentes.

O Exército Brasileiro reafirma seu compromisso com a legalidade, a disciplina e a segurança de suas instalações e materiais, ressaltando que não admite qualquer tentativa de desvio ou apropriação indevida de bens sob sua responsabilidade.

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