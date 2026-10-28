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ARMAMENTO RESTRITO Fuzil do Exército que desapareceu após fuga de soldado estava com traficantes, informa delegado A arma calibre 7,62 mm, de uso restrito, foi localizada nessa terça-feira (27)

O fuzil do Exército Brasileiro que desapareceu após a fuga do soldado Pedro Gabriel passou por intermediário e estava com traficantes.

A informação foi repassada pelo delegado Diego Jardim, gestor da Divisão de Homicídios Metropolitana Norte, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (28).

O fuzil 7,62 mm foi recuperado e encontrado na noite dessa terça (27), no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, após uma operação conjunta de equipes da Polícia Civil e Militar.

Segundo o delegado Diego Jardim, a Polícia Civil recebeu a informação anônima de que o fuzil estaria no local.

“Como a gente trabalha nas ruas com homicídios, relacionados com o tráfico de drogas, as equipes têm bastante informação. Chegaram as informações de forma sigilosa que o fuzil estava na área, e as diligências foram realizadas com a apreensão do fuzil”, disse.

Ainda segundo o gestor da Divisão de Homicídios Metropolitana Norte, a arma de uso restrito do Exército estava com traficantes.

“O que a gente tem de informação de rua é que houve um intermediário que repassou o armamento para traficantes”, completou.

Ação conjunta

O coronel Humberto Guaita, da 7ª Região Militar, valorizou a atuação em conjunto para a recuperação da arma de uso restrito.

A operação teve participação, desde o dia 17 de outubro, da Polícia Militar e a Polícia Civil, em cooperação com o Ministério Público Militar e a Justiça Militar da União.

"Essa integração de esforços culminou no sucesso da operação com o material recuperado e o soldado que evadiu do quartel sendo preso", afirmou o representante do Exército Brasileiro.

De acordo com o coronel, o Inquérito Policial Militar permanece em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso, identificar os envolvidos diretamente no fato e determinar a motivação da subtração.

"O material de emprego militar é exclusivo de uso do Exército. O Exército não admite perda dos seus ativos e também não admite conduta inadequada de seus integrantes", reforçou o coronel Humberto Guaita.

Situação da arma

O fuzil calibre 7,62 mm foi encontrado pelas forças de segurança dentro de mochilas e desmontado, com as 20 munições e o carregador que havia sido subtraído do 7º Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro.

Apesar da numeração raspada, foi possível identificar preliminarmente que fazia parte do Exército Brasileiro através do lote das munições.

O major Carlos Cavalcanti, subcomandante do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRP), informou que a arma estava em uma rua escura e deserta, sem necessidade de atuação da polícia.

“Foi solicitada nossa participação porque não sabia como seria encontrado esse material, se teria troca de tiros. Quando chegamos ao local, a rua estava tranquila, deserta e, de certa forma, tranquila. Logo o Exército conseguiu identificar pelas munições. Apesar da arma estar com a numeração raspada, tudo indica ser o fuzil do Exército Brasileiro", detalhou.

Relembre o caso

O soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, de 20 anos, era soldado do 7º Depósito de Suprimento, que fica no bairro do Cabanga, área central do Recife.

O soldado evadiu antes do fim do serviço com o fuzil 7,62 mm. Após cinco dias desaparecido, ele foi localizado e detido no município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Pedro Gabriel foi conduzido para o 4º Batalhão de Polícia do Exército, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Uma mulher já havia sido presa após "confessar ter ajudado na fuga do soldado, tendo estado com ele após a evasão do quartel", segundo o Comando Militar do Nordeste.



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