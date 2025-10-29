A- A+

Rio de Janeiro Fuzis apreendidos em operação no Rio de Janeiro tem valor estimado de mais de R$ 5 milhões Polícia contabilizou 118 armas apreendidas durante a megaoperação policial que aconteceu no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha

A polícia contabilizou 118 armas apreendidas, nesta terça-feira, durante a megaoperação policial que aconteceu no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Deste total, 91 eram fuzis.

O armamento tem o valor estimado pela polícia em torno de R$ 5,4 milhões.

Segundo investigações ainda em andamento, parte dessas armas longas, e de alto poder de letalidade, foram encontradas nas mãos de traficantes de outros estados. Eles estavam abrigados nas duas comunidades que têm territórios controlados pela facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Inscrições encontradas em alguns dos fuzis chamaram a atenção da polícia. Em pelo menos duas armas deste tipo, as siglas CV AM (abreviatura de Comando Vermelho do Amazonas) podiam ser vistas na coronha do armamento.

Em um terceiro fuzil, havia a inscrição "tropa de Manaus". A frase e as siglas seriam sinais indicativos de que os fuzis eram usados por criminosos de outros estados.

— Entre os 113 presos na operação há traficantes de outros estados. As inscrições encontradas nas armas são indícios de que uma parte delas era usada por esses bandidos que vieram de fora do Rio — disse o delegado Carlos Oliveira subsecretário de Planejamento Operacional da Polícia Civil.

Dos 91 fuzis, 19 foram apreendidos com um grupo de 25 homens na Vila Cruzeiro, na Penha. Nesta terça-feira, eles invadiram uma residência e fizeram uma moradora refém. Cercados por policiais militares, o grupo criminoso acabou se rendendo. Todos foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacaré. Em parte do armazenamento havia acessórios como luneta de precisão e mira holográfica.

— A luneta serve para aproximar o alvo a grande distância, permitindo que o atirador acerte o tiro a mais de uma centena de metros. Já a mira holográfica coloca na cena do atirador o ponto em que o disparo vai atingir. Ou seja, aumenta ainda mais a precisão do disparo — explicou Vinicius Cavalcante, presidente do Conselho Empresarial da Associação Comercial do Rio e especialista em armas.

Além dos fuzis, as Polícias Civil e Militar apreenderam 26 pistolas, um revólver e 14 artefatos explosivos. Segundo a polícia, todas as armas apreendidas estavam em estado de utilização plena. O armamento teria sido, inclusive, usado no confronto contra os 2.500 policiais que participaram da megaoperação. O material será periciado. Uma investigação vai tentar ainda rastrear a origem das armas apreendidas.

