China G-7, grupo de países ricos, critica atuação da China no comércio global Ministros e banqueiros centrais de Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá se reuniram na Itália neste sábado.

O comportamento da China no sistema global de comércio foi amplamente criticado pelos chefes de finanças do G-7, grupo que reúne algumas das economias mais desenvolvidas do mundo, em uma demonstração de unidade.

O clube de ministros e banqueiros centrais dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá concluiu sua reunião na cidade italiana de Stresa, às margens do lago, neste sábado, com um comunicado que citou nominalmente a segunda maior economia do mundo e acusou o país de prejudicar as economias de seus parceiros comerciais.

"Enquanto reafirmamos nosso interesse em uma colaboração equilibrada e recíproca, expressamos preocupações sobre o uso abrangente de políticas e práticas não mercadológicas pela China, que prejudica nossos trabalhadores, indústrias e resiliência econômica”, disseram. “Continuaremos a monitorar os potenciais impactos negativos do excesso de capacidade e consideraremos tomar medidas para garantir condições de concorrência equitativas.”

Essas palavras de advertência vieram um dia depois do anúncio da administração Joe Biden, dos Estados Unidos, na noite de sexta-feira de voltar a cobrar tarifas sobre centenas de bens importados da China.

A escalada na retórica pode ser apenas o prelúdio para novas tensões se Donald Trump voltar à Casa Branca nas eleições dos EUA ainda este ano.

Washington permanece como o principal protagonista na pressão contra a China, embora no início da semana, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, tenha enfatizado que os participantes do G-7 da Alemanha, França e União Europeia também têm queixas. O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, foi um dos participantes que pressionaram por uma frente unida.

“A questão das tarifas para a China é um fato objetivo, não uma escolha política”, disse o ministro das Finanças da Itália, Giancarlo Giorgetti, que presidiu a reunião, a repórteres no fim do encontro. “Quando os EUA, com sua Lei de Redução da Inflação, iniciaram esse tipo de política, isso forçou uma reflexão, também dentro da UE, sobre como se comportar nessas situações.”

Os EUA permitirão que as isenções tarifárias expirem para cerca de metade dos 400 produtos que haviam sido poupados, anunciou o escritório do Representante de Comércio dos EUA na sexta-feira. Outras 164 isenções serão estendidas até maio do próximo ano.

No início da semana, a China sinalizou que está pronta para impor tarifas de até 25% em carros importados com grandes motores, destacando como as disputas sobre automóveis — uma das maiores indústrias da Europa — são grandes no atual conflito.

O fabricante chinês BYD, que superou a Tesla no ano passado como o maior fabricante global de veículos elétricos, planeja trazer seu hatchback Seagull para a Europa no próximo ano. Após tarifas e modificações para atender aos padrões europeus, os executivos esperam vendê-lo por menos de €20.000 no continente.

Práticas Nocivas

A linguagem do comunicado do G-7 sugere possíveis medidas retaliatórias do grupo como um todo.

“Trabalharemos para tornar nossas cadeias de suprimentos mais resilientes, confiáveis, diversificadas e sustentáveis, e para responder a práticas nocivas, enquanto protegemos tecnologias críticas e emergentes”, disseram os ministros. “Consideraremos, quando necessário, medidas apropriadas para promover a redução de riscos e a diversificação do fornecimento.”

Ainda não há consenso dentro do G-7 sobre até onde elevar a temperatura na esfera do comércio global.

O chanceler do Tesouro do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse em uma entrevista à Bloomberg Television que seu país não se apressará em impor medidas.

“É muito importante que o mundo não volte inadvertidamente ao protecionismo”, disse. “Nosso ponto de partida é que realmente pensemos muito antes de impor tarifas ou remédios comerciais. Mas ainda estamos realizando o trabalho detalhado necessário para tomar uma decisão.”

Giorgetti reconheceu pessoalmente os diferentes graus de preocupação dentro do grupo.

“É inegável que há diferentes pontos de vista sobre como lidar com essa questão, e temos que enfrentá-la cientes da possível retaliação da China”, disse ele.

Mesmo assim, o resultado geral de uma reunião que originalmente se esperava focar principalmente na engenharia de ajuda para a Ucrânia, junto com discussões sobre a economia global, agora abrange uma linguagem mais assertiva do grupo sobre a China em um documento conjunto que normalmente mal menciona o comércio.

O que pode seguir inicialmente é um estudo aprofundado sobre a ameaça que a China representa, uma medida que Le Maire, ministro de Finanças da França, pressionou para implementar.

“Apoiamos o trabalho, em colaboração com outras áreas relevantes, para avaliar o impacto macroeconômico dos subsídios e outras medidas de política industrial e comercial globalmente”, disseram os ministros, comprometendo-se ainda a “promover um diálogo com países terceiros sobre questões relacionadas a políticas industriais, fragmentação econômica, riscos de concentração de mercado e excesso de capacidade.”

