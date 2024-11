G20 apoia "iniciativas" para "paz justa e duradoura" na Ucrânia

O G20 apoia as iniciativas "relevantes e construtivas" para uma "paz ampla, justa e duradoura" na Ucrânia, conforme a declaração final aprovada nesta segunda-feira (18) na cúpula no Rio de Janeiro.

A declaração afirma que a paz deve estar em conformidade com os princípios da ONU e promover relações "pacíficas, amistosas e boas" entre os países vizinhos, sem mencionar a Rússia.