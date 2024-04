G7 se pronuncia sobre crise política, econômica e humanitária na Venezuela; veja mais

A- A+

O G7 está profundamente preocupado com a atual crise política, econômica e humanitária na Venezuela. Em comunicado publicado após reunião de ministros das Relações Exteriores do grupo, há o apelo à Venezuela para que implemente rapidamente os Acordos de Barbados de Outubro de 2023, com especial atenção às garantias eleitorais, e ao envio de missões internacionais de observação eleitoral, a fim de garantir eleições livres e justas.

"Estamos profundamente preocupados com as recentes decisões de impedir os membros da oposição de exercerem os seus direitos políticos fundamentais e com a contínua detenção e perseguição de membros da oposição. Apelamos à libertação imediata dos presos políticos ainda detidos", aponta o documento.



"Acompanhamos de perto a evolução entre a Venezuela e a Guiana na região de Essequibo e exigimos que a Venezuela se abstenha de iniciativas desestabilizadoras. A questão deve ser resolvida em conformidade com o direito internacional", diz o G7.

