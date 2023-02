A- A+

Líderes mundiais G7 se reunirá virtualmente com Zelensky em 24 de fevereiro, anuncia Japão Tóquio já enviou US$ 600 milhões em apoio financeiro a Ucrânia

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou nesta segunda-feira (20) que vai organizar uma reunião online do G7 da qual participará o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, na sexta-feira, 24 de fevereiro, um ano após o início da invasão russa.

"Para que os líderes do G7 possam permanecer unidos para enfrentar a invasão da Ucrânia, decidi organizar uma videoconferência dos líderes do grupo, convidando também o presidente Zelensky, esta semana, dia 24", disse Kishida em discurso em Tóquio.

O primeiro-ministro anunciou que este ano o Japão, "como país que preside o G7 e como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU", fornecerá à Ucrânia "5,5 bilhões de dólares" em ajuda financeira suplementar.

Tóquio já enviou US$ 600 milhões em apoio financeiro e outras centenas de milhões em assistência humanitária de emergência, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro japonês.

Esta nova ajuda será entregue assim que o parlamento japonês aprovar "a modificação das leis e regras relevantes" para o envio dos referidos fundos, acrescentou.

