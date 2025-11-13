A- A+

EDUCAÇÃO Gabarito do Enem 2025 sai nesta quinta-feira Inep não informou horário de liberação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deve divulgar nesta quinta-feira (13) o gabarito oficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As provas objetivas foram aplicadas no último domingo (9).

A data foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante entrevista coletiva de balanço do primeiro dia de aplicação das provas.

O Inep não informou o horário da liberação do gabarito. Os candidatos poderão conferir como foram na prova na seção Provas e Gabaritos, disponibilizada pelo instituto.

Primeiro dia

Cerca de 3,51 milhões de estudantes resolveram 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação para desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo, com o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

As provas do Enem 2025 foram aplicadas em 164.906 salas, distribuídas em 1.805 municípios de todas as 27 unidades da federação.

