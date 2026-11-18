A- A+

Exame Nacional do Ensino Médio Gabarito oficial do Enem 2026 é divulgado; uma questão é anulada Exame usa a Teoria de Resposta ao Item (TRI) como método de correção, ou seja, não é considerada a quantidade de respostas certas, mas as questões foram respondidas corretamente

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira, dia 18 de novembro. É possível conferir o gabarito clicando neste link: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/provas-e-gabaritos

Somente uma questão da prova de matemática, aplicada no 2° dia de Enem, foi anulada.

O gabarito oficial permite ao candidato saber a quantidade de questões que acertou no Enem, mas a nota final só estará disponível em 18 de janeiro de 2027

O exame usa a Teoria de Resposta ao Item (TRI) como método de correção, ou seja, não é considerada a quantidade de respostas certas, mas as questões foram respondidas corretamente.

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas tecnologias, foi aplicado no domingo, 15. Mais de 5 milhões de estudantes estavam inscritos para o exame.

Abstenção

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgaram, na noite do domingo o balanço do segundo dia de aplicação do Enem. O número de ausentes avançou de 32% no primeiro dia para 36% no segundo domingo de prova.

Foi o maior índice de abstenção desde 2020, na pandemia. O MEC atribui o resultado ao início da inscrição automática de concluintes do ensino médio e afirma que está dentro do esperado O MEC anunciou que a inscrição automática de alunos do 3º ano do ensino médio será repetida no Enem 2027.

Veja também