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Israel Gabinete de Netanyahu afirma que não houve nenhum 'aviso' dos Emirados Árabes Unidos antes do ataque Ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 vitimou mais de mil pessoas

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou nesta terça-feira (8) uma informação da imprensa que afirmava que o presidente dos Emirados Árabes Unidos o teria alertado sobre os planos do Hamas de lançar ataques em 7 de outubro de 2023.

"As informações publicadas pela imprensa são falsas. O primeiro-ministro não recebeu nenhum alerta dos Emirados Árabes Unidos antes de 7 de outubro", declarou o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

No entanto, acrescentou que é possível que os dois países tenham trocado mensagens por meio de canais de inteligência.

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