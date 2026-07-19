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Gabinete de Netanyahu critica prefeito de Nova York após comentário sobre prisão

Mamdani afirmou em uma entrevista publicada pelo jornal The New York Times que está investigando a autoridade que tem como prefeito para ordenar o Departamento de Polícia de Nova York que detenha um governante estrangeiro

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Gabinete de Netanyahu respondeu criticando Mamdani e também o tribunal internacional de Haia e afirmou que essa corte não tem jurisdição nos Estados Unidos nem em IsraelGabinete de Netanyahu respondeu criticando Mamdani e também o tribunal internacional de Haia e afirmou que essa corte não tem jurisdição nos Estados Unidos nem em Israel - Foto: Ronen Zvulun / POOL / AFP

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou neste domingo (19) o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, depois que o dirigente afirmou estar considerando prender o líder durante a Assembleia Geral da ONU.

“O Sr. Mamdani deveria concentrar-se em reparar o dano que suas políticas causaram em Nova York”, declarou o gabinete de Netanyahu em uma publicação no X.

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“Assim como Karim Khan, Mamdani parece interessado em desviar a atenção pública de suas loucuras e atacar o líder do Estado Judeu e a única democracia no Oriente Médio”, acrescentou o gabinete em referência a um ex-procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI).

Mamdani afirmou em uma entrevista publicada pelo jornal The New York Times que está investigando, junto com a equipe jurídica da cidade, a autoridade que tem como prefeito para ordenar o Departamento de Polícia de Nova York que detenha um governante estrangeiro.

“Acredito que o primeiro-ministro Netanyahu pertence a Haia”, disse Mamdani ao The New York Times. “Ele é um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional.”

“Seja lá o que a lei me permita fazer na cidade de Nova York, é isso que faremos”, afirmou o prefeito, em poucas semanas na Assembleia Geral da ONU de setembro, quando líderes mundiais se reuniram na sede do organismo em Nova York.

O gabinete de Netanyahu respondeu criticando Mamdani e também o tribunal internacional de Haia e afirmou que essa corte não tem jurisdição nos Estados Unidos nem em Israel.

O TPI emitiu em 2024 uma ordem de prisão contra Netanyahu por acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados com a intervenção de Israel em Gaza após o ataque de 7 de outubro de 2023 perpetrado pelo movimento islâmico palestino Hamas.

“Essa falsa ordem de prisão contra o primeiro-ministro Netanyahu foi emitida por um ex-procurador-geral em desgraça, Karim Khan”, destacou o gabinete de Netanyahu.

O gabinete disse que o tribunal publicou o mandato poucos dias antes de virem à tona acusações de abusos sexuais contra o procurador, garantindo se tratar de uma tentativa de Khan de “desviar a atenção”.

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