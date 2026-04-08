Guerra no Oriente Médio
Gabinete do premiê de Israel diz que trégua entre EUA e Irã 'não inclui o Líbano'
Comunicado contradiz o anúncio anterior do mediador Paquistanês
Foto: Mouhammad Al-Zanaty / AFP
Israel afirmou nesta quarta-feira (8) que o acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã "não inclui o Líbano", país que foi arrastado para a guerra depois que o movimento xiita Hezbollah, apoiado por Teerã, lançou ataques contra o território israelense.
"O cessar-fogo de duas semanas não inclui o Líbano", assinalou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em comunicado, o que contradiz o anúncio anterior do mediador Paquistão, que garantiu que a trégua abrangia "todas as partes, incluindo o Líbano".