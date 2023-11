A- A+

NESTA SEXTA (3) Gabinete Português de Leitura de Pernambuco comemora 173 anos nesta sexta Celebração contará com apresentações e inauguração de placa comemorativa do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul

O Gabinete Português de Leitura de Pernambuco (GPL-PE) comemora, amanhã, o aniversário de 173 anos de existência. O espaço, criado em 1850, tem como foco receber portugueses, incluindo os que residiam em Pernambuco, para sediar reuniões, além de comemorar datas importantes relacionadas ao país europeu.

"Estamos comemorando os 173 anos do Gabinete apostando na requalificação do centro do Recife que a Prefeitura está fazendo. Teremos no dia as apresentações de Gustavo Travassos, de Kelly Rosa e da Orquestra Universal. Tudo com apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Além disso, haverá a inauguração de uma placa comemorativa do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Foi uma placa oferecida pela Marinha e Força Aérea do Brasil e de Portugal. Será uma festa para comemorar a nossa comunidade luso-brasileira", afirmou o presidente da GPL-PE, Celso Stamford Gaspar.

Como fazer visitação

Atualmente, o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco é aberto mediante agendamento prévio para visitação. O local é uma instituição cultural sem fins lucrativos, não recebe subsídios oficiais e se mantém graças a doações de beneméritos do passado e das cotas pagas pelos sócios da entidade. O visitante terá à disposição uma biblioteca com as edições diárias de jornais de Pernambuco e Portugal, contendo um acervo superior a 50 mil volumes das áreas de literatura, história e assuntos gerais.

Lá, encontram-se obras raras do século XVII, XVIII, XIX, XX e contemporâneos. Recentemente, passou por reformas e hoje a sala de consultas é climatizada e conta com Wi-Fi e um computador. Atualmente, possui cerca de 31.698 títulos que vão sendo atualizados constantemente e que podem ser consultados pelos usuários no catálogo online. Para fazer consulta, é preciso enviar um e-mail ([email protected]) informando os dados da obra.

História do Gabinete

O Gabinete Português de Leitura de Pernambuco foi fundado pelo cirurgião jornalista João Vicente Martins no dia 3 de novembro de 1850, em sessão solene no Teatro Apollo. Na ocasião, foi constituída a primeira diretoria e reunidos os primeiros associados. A primeira sede foi instalada em uma salinha em um prédio na rua da cadeia velha, atual Marquês de Olinda, em 15 de agosto de 1851.

Em 1852, mudou-se para a rua do Colégio, nº 10. No local deste prédio, hoje já demolido, encontra-se a Secretaria da Fazenda do Estado, na atual rua do Imperador Dom Pedro II. Somente em 1909 deu início ao projeto assinado pelo Arquiteto Rodolpho Lima, o qual foi aprovado em sessão de 27 de fevereiro de 1910. Concluído em 1921, o GPL-PE foi instalado na rua do Imperador Dom Pedro II, nº 290, onde funciona até hoje.

